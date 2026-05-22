"Barwy szczęścia": streszczenie odcinka 3391

Ostatnie wydarzenia w serialu "Barwy szczęścia" przyniosły mnóstwo nagłych zwrotów akcji, które wywróciły do góry nogami codzienność waszych ulubionych bohaterów. W walentynkowej atmosferze Oliwka ostatecznie wyprowadziła się z hotelu i przeprosiła Kajtka, natomiast Justin bez dobrych wieści od Sebastiana bezskutecznie starał się udowodnić, że kompromitujące go nagranie to jedynie deepfake. Powrót Bruna i Karoliny z USA doprowadził do kolejnej kłótni, którą Skotnicki ponownie przegrał, tracąc przy tym szansę na wsparcie Łukasza w śledztwie przeciwko rywalowi. Spore napięcie towarzyszyło również powrotowi Renaty do pracy w Feel Good, gdzie kobieta, mimo trudnych relacji z Dominiką, odnalazła schowane przez siebie wcześniej leki. Prawdziwym zaskoczeniem okazał się jednak sekretny ślub Romea i Ewy, którzy w obecności zdumionych świadków, czyli Eweliny i Witka, przyrzekli sobie miłość w tajemnicy przed swoimi rodzinami. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Barwy szczęścia" odc. 3391 - streszczenie

Ewa i Romeo rozpoczynają pierwszy dzień jako małżeństwo w hotelu Stańskich, planując wspólną przyszłość. Ich bliscy, czyli Grzelakowie oraz Elżbieta, wciąż nie mogą dojść do siebie po otrzymaniu zdjęcia z uroczystości ślubnej. Szybko okazuje się, że młoda para nie może liczyć na pełną akceptację, ponieważ rodzina sprzeciwia się ich planom zamieszkania pod jednym dachem. W międzyczasie Ola zaczyna odczuwać dolegliwości zdrowotne, co zmusza ją do wizyty u lekarza i przeprowadzenia szczerej rozmowy z Justinem. Łukasz zostaje zaskoczony informacją o ślubie Bruna z Karoliną, o którym dowiaduje się zupełnie nagle. Basia z Tolkiem decydują się na partyjkę brydża w towarzystwie Jerzego i Rawiczowej, a Wanda stara się być oparciem dla Jaworskiego w trudnych chwilach związanych ze zdrowiem Krystyny.

"Barwy szczęścia" odc. 3391 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Kolejne perypetie mieszkańców osiedla Pod Sosnami będzie można śledzić już niedługo w telewizji. Produkcja regularnie gości na antenie, zapewniając stałą porę emisji dla wszystkich zainteresowanych dalszymi losami ulubionych postaci. Warto zarezerwować sobie czas wieczorem, aby nie przegapić najnowszych wątków i zwrotów akcji. Premierowa emisja odcinka 3391 serialu "Barwy szczęścia" odbędzie się w piątek, 29 maja 2026 roku, o godzinie 20:05 na kanale TVP2.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

"Barwy szczęścia" to jedna z tych produkcji, która od lat towarzyszy nam w codziennym odpoczynku przed telewizorem. Opowieści o rodzinach Marczaków czy Pyrków stały się stałym elementem ramówki i trudno wyobrazić sobie wieczór bez ich przygód. Serial stawia na tematy bliskie każdemu z nas, pokazując jak postacie radzą sobie z wyzwaniami, jakie rzuca im los. Przez lata przez plan przewinęło się mnóstwo znanych twarzy, a obecna ekipa aktorska dba o to, by każda scena była przekonująca. W obsadzie tego serialu występują:

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)