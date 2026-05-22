"Barwy szczęścia": streszczenie odcinka 3391

Ostatnie wydarzenia w serialu "Barwy szczęścia" przyniosły mnóstwo nagłych zwrotów akcji, które wywróciły do góry nogami codzienność waszych ulubionych bohaterów. W walentynkowej atmosferze Oliwka ostatecznie wyprowadziła się z hotelu i przeprosiła Kajtka, natomiast Justin bez dobrych wieści od Sebastiana bezskutecznie starał się udowodnić, że kompromitujące go nagranie to jedynie deepfake. Powrót Bruna i Karoliny z USA doprowadził do kolejnej kłótni, którą Skotnicki ponownie przegrał, tracąc przy tym szansę na wsparcie Łukasza w śledztwie przeciwko rywalowi. Spore napięcie towarzyszyło również powrotowi Renaty do pracy w Feel Good, gdzie kobieta, mimo trudnych relacji z Dominiką, odnalazła schowane przez siebie wcześniej leki. Prawdziwym zaskoczeniem okazał się jednak sekretny ślub Romea i Ewy, którzy w obecności zdumionych świadków, czyli Eweliny i Witka, przyrzekli sobie miłość w tajemnicy przed swoimi rodzinami. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?
"Barwy szczęścia" odc. 3391 - streszczenie
Ewa i Romeo rozpoczynają pierwszy dzień jako małżeństwo w hotelu Stańskich, planując wspólną przyszłość. Ich bliscy, czyli Grzelakowie oraz Elżbieta, wciąż nie mogą dojść do siebie po otrzymaniu zdjęcia z uroczystości ślubnej. Szybko okazuje się, że młoda para nie może liczyć na pełną akceptację, ponieważ rodzina sprzeciwia się ich planom zamieszkania pod jednym dachem. W międzyczasie Ola zaczyna odczuwać dolegliwości zdrowotne, co zmusza ją do wizyty u lekarza i przeprowadzenia szczerej rozmowy z Justinem. Łukasz zostaje zaskoczony informacją o ślubie Bruna z Karoliną, o którym dowiaduje się zupełnie nagle. Basia z Tolkiem decydują się na partyjkę brydża w towarzystwie Jerzego i Rawiczowej, a Wanda stara się być oparciem dla Jaworskiego w trudnych chwilach związanych ze zdrowiem Krystyny.
"Barwy szczęścia" odc. 3391 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Kolejne perypetie mieszkańców osiedla Pod Sosnami będzie można śledzić już niedługo w telewizji. Produkcja regularnie gości na antenie, zapewniając stałą porę emisji dla wszystkich zainteresowanych dalszymi losami ulubionych postaci. Warto zarezerwować sobie czas wieczorem, aby nie przegapić najnowszych wątków i zwrotów akcji. Premierowa emisja odcinka 3391 serialu "Barwy szczęścia" odbędzie się w piątek, 29 maja 2026 roku, o godzinie 20:05 na kanale TVP2.
"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada
"Barwy szczęścia" to jedna z tych produkcji, która od lat towarzyszy nam w codziennym odpoczynku przed telewizorem. Opowieści o rodzinach Marczaków czy Pyrków stały się stałym elementem ramówki i trudno wyobrazić sobie wieczór bez ich przygód. Serial stawia na tematy bliskie każdemu z nas, pokazując jak postacie radzą sobie z wyzwaniami, jakie rzuca im los. Przez lata przez plan przewinęło się mnóstwo znanych twarzy, a obecna ekipa aktorska dba o to, by każda scena była przekonująca. W obsadzie tego serialu występują:
- Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)
- Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)
- Anna Mrozowska (jako Renata)
- Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)
- Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
- Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)
- Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
- Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
- Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
- Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
- Lesław Żurek (jako Bruno Stański)
- Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)
- Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
- Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)
- Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)
- Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)
- Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)
- Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)