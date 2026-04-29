"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 910

W serialu "Dziedzictwo" ostatnie wydarzenia przyniosły sporo zamieszania w relacjach między poszczególnymi postaciami. Podczas nagłej awarii prądu Nana i Poyraz zostali zupełnie sami w domu, co sprzyjało ich szczerej rozmowie, jednak Cennet z resztą rodziny błyskawicznie opuściła wesele, aby tylko uniemożliwić im spędzanie czasu sam na sam. Aynur postanowiła odwiedzić Sinana, żeby zwrócić mu klucze i oświadczyć, że nie może już dla niego pracować. Prokurator nie zatrzymywał dziewczyny, choć wcale nie planował jej zwolnienia, co doprowadziło do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Wracając do domu, Aynur została porwana przez człowieka, który przez działania Sinana trafił kiedyś za kratki. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Dziedzictwo" odc. 910 - streszczenie

Nana i Poyraz spędzają czas w domu wdowca o imieniu Tekin, gdzie pomagają mu w renowacji starych mebli. Mężczyzna przygląda się ich wspólnej pracy i wyciąga błędny wniosek, że łączy ich romantyczne uczucie, więc bierze ich za parę. W ramach życzliwości Tekin wręcza im obrączki, które stanowią pamiątkę po jego zmarłej żonie. Równolegle rozwija się wątek Hakana, który więzi Aynur i żąda od Sinana wysokiego okupu za jej uwolnienie. Mimo że funkcjonariusze przygotowują pułapkę, by schwytać porywacza, przestępca zostaje w porę ostrzeżony przez swojego informatora. Dzięki temu udaje mu się uciec, a Sinan pogrąża się w rozpaczy, będąc przekonanym, że Aynur została zamordowana.

"Dziedzictwo" odc. 910 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Osoby przyzwyczajone do codziennych spotkań z tą produkcją zazwyczaj z niecierpliwością czekają na kolejne sceny z życia bohaterów. Dobrze jest wcześniej sprawdzić program telewizyjny, aby nie pominąć żadnego istotnego szczegółu z nowej części opowieści. Tytuł ten jest stałym elementem ramówki polskiego nadawcy publicznego, co ułatwia regularne oglądanie. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 6 maja 2026 o godzinie 16:05 na kanale TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Ta turecka produkcja przyciąga przed ekrany wiele osób, które cenią sobie wątki pełne poświęcenia i trudnych życiowych wyborów. Przez kilka sezonów obserwowaliśmy ogromne zmiany w życiu Yamana oraz jego bliskich, co sprawia, że opowieść wciąż potrafi zaskoczyć nowym kierunkiem. Fabuła sprawnie łączy wątki osobistych dramatów z poszukiwaniem szczęścia, pokazując drogę do wewnętrznej przemiany bohaterów. To idealna propozycja dla każdego, kto lubi długie historie o sile rodzinnych więzów. W obsadzie serialu występują:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)