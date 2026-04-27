"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 907

Ostatnie wydarzenia w serialu "Dziedzictwo" po raz kolejny udowodniły, jak nieprzewidywalne i pełne trudnych wyborów potrafią być losy ulubionych postaci. Cała opowieść zaczęła się od wielkiego poświęcenia Seher dla osieroconego Yusufa, co stało się fundamentem skomplikowanej relacji z nieustępliwym Yamanem. Serial pokazał bolesną drogę Yamana po stracie ukochanej, która ostatecznie zaprowadziła go do nienawidzącej go początkowo Nany. Mimo że Nana początkowo oskarżała Yamana o śmierć swojego brata, z czasem między tą dwójką wykiełkowało szczere i głębokie uczucie. Po kolejnym dramacie i nagłym odejściu Yamana to właśnie Nana znalazła bezpieczną przystań w ramionach Poyraza, co otworzyło przed nią zupełnie nowe perspektywy. Czego zatem spodziewać się w nadchodzącej odsłonie tej historii?
"Dziedzictwo" odc. 907 - streszczenie
Poyraz oraz Mert podejmują próbę wydobycia istotnych informacji o Truciźnie od lekarza pracującego w więzieniu, jednak ich starania zostają brutalnie przerwane, gdy mężczyzna ginie z rąk płatnych morderców. W tym samym czasie Cansel realizuje plan mający na celu pozbycie się Nany z otoczenia Poyraza, wykorzystując do tego podstawionego klienta i niebezpieczne opary lakieru. Kiedy Nana ulega zatruciu, Poyraz zamiast martwić się o opóźnienia w zleceniu, skupia całą swoją uwagę na jej stanie zdrowia. Tymczasem Derya podstępnie podaje córce Ayse środki nasenne, co doprowadza do ostrej kłótni między Feritem a jego partnerką. Ayse zaczyna jednak domyślać się, kto tak naprawdę stoi za tym incydentem, natomiast w innym domu Sinan traci panowanie nad sobą i wyrzuca Aynur po tym, jak ta przyznaje się do wejścia do jego sypialni. Mimo wcześniejszego ocieplenia relacji, wspomnienie o bracie Sinana wywołuje u mężczyzny furię, która kończy się natychmiastowym zerwaniem kontaktu.
"Dziedzictwo" odc. 907 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Planowanie popołudnia z ulubioną produkcją telewizyjną wymaga znajomości dokładnego harmonogramu stacji. Każdy, kto czeka na rozwiązanie wątków z poprzedniego tygodnia, powinien zarezerwować sobie czas przed odbiornikiem w wyznaczonym terminie. Produkcja ta jest stałym punktem ramówki polskiego nadawcy publicznego i gromadzi przed ekranami sporą grupę osób. Odcinek numer 907 zostanie wyemitowany 3 maja 2026 roku na kanale TVP1 o godzinie 16:05.
"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada
"Dziedzictwo" to popularna turecka telenowela, która od lat przyciąga uwagę swoją wielowątkową historią pełną rodzinnych tajemnic. Choć początkowo fabuła skupiała się na losach Seher i Yamana, po wielu zwrotach akcji historia ewoluowała, wprowadzając do opowieści postać Nany oraz Poyraza. Obecnie możemy obserwować, jak bohaterowie budują swoje relacje i radzą sobie z przeciwnościami losu w zupełnie nowych okolicznościach. To produkcja, która potrafi zaskoczyć zmianami w scenariuszu, zachowując przy tym swój unikalny, dramatyczny klimat. W serialu występują:
- Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)
- Nanuka Stambolishvili (jako Nana)
- Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)
- Gulderen Guler (jako Kiraz)
- Binnaz Ekren (jako Adalet)
- Omer Gecu (jako Cenger)
- Nik Xhelilaj (jako Poyraz)
- Gulay Ozdem (jako Ikbal)
- Ferda Isil (jako Sultan Hala)
- Hilal Yildiz (jako Zuhal)