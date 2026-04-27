"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 907

Ostatnie wydarzenia w serialu "Dziedzictwo" po raz kolejny udowodniły, jak nieprzewidywalne i pełne trudnych wyborów potrafią być losy ulubionych postaci. Cała opowieść zaczęła się od wielkiego poświęcenia Seher dla osieroconego Yusufa, co stało się fundamentem skomplikowanej relacji z nieustępliwym Yamanem. Serial pokazał bolesną drogę Yamana po stracie ukochanej, która ostatecznie zaprowadziła go do nienawidzącej go początkowo Nany. Mimo że Nana początkowo oskarżała Yamana o śmierć swojego brata, z czasem między tą dwójką wykiełkowało szczere i głębokie uczucie. Po kolejnym dramacie i nagłym odejściu Yamana to właśnie Nana znalazła bezpieczną przystań w ramionach Poyraza, co otworzyło przed nią zupełnie nowe perspektywy. Czego zatem spodziewać się w nadchodzącej odsłonie tej historii?

Sara Miquel gra Cayetanę w serialu Akacjowa 38. Na co dzień jest nie do poznania!

"Dziedzictwo" odc. 907 - streszczenie

Poyraz oraz Mert podejmują próbę wydobycia istotnych informacji o Truciźnie od lekarza pracującego w więzieniu, jednak ich starania zostają brutalnie przerwane, gdy mężczyzna ginie z rąk płatnych morderców. W tym samym czasie Cansel realizuje plan mający na celu pozbycie się Nany z otoczenia Poyraza, wykorzystując do tego podstawionego klienta i niebezpieczne opary lakieru. Kiedy Nana ulega zatruciu, Poyraz zamiast martwić się o opóźnienia w zleceniu, skupia całą swoją uwagę na jej stanie zdrowia. Tymczasem Derya podstępnie podaje córce Ayse środki nasenne, co doprowadza do ostrej kłótni między Feritem a jego partnerką. Ayse zaczyna jednak domyślać się, kto tak naprawdę stoi za tym incydentem, natomiast w innym domu Sinan traci panowanie nad sobą i wyrzuca Aynur po tym, jak ta przyznaje się do wejścia do jego sypialni. Mimo wcześniejszego ocieplenia relacji, wspomnienie o bracie Sinana wywołuje u mężczyzny furię, która kończy się natychmiastowym zerwaniem kontaktu.

"Dziedzictwo" odc. 907 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Planowanie popołudnia z ulubioną produkcją telewizyjną wymaga znajomości dokładnego harmonogramu stacji. Każdy, kto czeka na rozwiązanie wątków z poprzedniego tygodnia, powinien zarezerwować sobie czas przed odbiornikiem w wyznaczonym terminie. Produkcja ta jest stałym punktem ramówki polskiego nadawcy publicznego i gromadzi przed ekranami sporą grupę osób. Odcinek numer 907 zostanie wyemitowany 3 maja 2026 roku na kanale TVP1 o godzinie 16:05.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to popularna turecka telenowela, która od lat przyciąga uwagę swoją wielowątkową historią pełną rodzinnych tajemnic. Choć początkowo fabuła skupiała się na losach Seher i Yamana, po wielu zwrotach akcji historia ewoluowała, wprowadzając do opowieści postać Nany oraz Poyraza. Obecnie możemy obserwować, jak bohaterowie budują swoje relacje i radzą sobie z przeciwnościami losu w zupełnie nowych okolicznościach. To produkcja, która potrafi zaskoczyć zmianami w scenariuszu, zachowując przy tym swój unikalny, dramatyczny klimat. W serialu występują:

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)