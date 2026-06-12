Liga Narodów siatkarzy przynosi przetasowania w tabeli. Z kim zagrają Polacy

Siatkarze Brazylii na czele tabeli rozgrywek

Siatkarze Brazylii objęli pierwsze miejsce w klasyfikacji całego turnieju. Drużyna z Ameryki Południowej pokonała Belgię wynikiem 3:1 podczas spotkania rozegranego w Brasilii. Dzięki temu cennemu zwycięstwu zespół gospodarzy zgromadził na swoim koncie komplet sześciu punktów. Pozwoliło im to wyprzedzić pozostałych rywali w walce o czołowe lokaty. Rozgrywki wchodzą w niezwykle interesującą fazę dla wszystkich uczestników.

Reprezentacja Polski przebywa obecnie na turnieju w chińskim Linyi. Biało-czerwoni mają za sobą dwa rozegrane spotkania z różnym skutkiem. W pierwszym meczu polscy siatkarze pewnie pokonali reprezentację Kuby w stosunku 3:0. Następnie kadrowicze musieli uznać wyższość Słowenii, ulegając wymagającym przeciwnikom po zaciętej walce 2:3. Kolejnym rywalem reprezentacji Polski będzie drużyna narodowa Japonii.

Kiedy odbędą się następne mecze Polaków?

Starcie z japońską drużyną zaplanowano na piątek na godzinę 14:00. W sobotę biało-czerwoni będą mieli pełny dzień na odpoczynek i regenerację. W niedzielę polscy zawodnicy zmierzą się z reprezentacją Ukrainy na zakończenie zmagań. Kolejne turnieje interkontynentalne zaplanowano już w innych lokalizacjach. Gospodarzami będą Gliwice w dniach 24-28 czerwca oraz amerykańskie Chicago od 15 do 19 lipca.

Głównym celem kadry jest znalezienie się w czołowej ósemce po pierwszej fazie. Osiągnięcie tego rezultatu zagwarantuje awans do decydującego turnieju finałowego rozgrywek. Zawody te zostaną zorganizowane w chińskim mieście Ningbo. Będzie to drugi rok z rzędu, gdy ta azjatycka miejscowość ugości najlepsze siatkarskie ekipy. Droga do strefy medalowej wymaga jednak regularnego gromadzenia punktów.