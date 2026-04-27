"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny": streszczenie odcinka 1024

Ostatnie wydarzenia w serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" przypomniały o tym, że błędy z przeszłości potrafią wrócić w najmniej spodziewanym momencie. Jagiełło i Wach zajęli się wyjaśnianiem okoliczności śmierci Barbary Kostrzewskiej, emerytowanej pielęgniarki znalezionej martwej w mieszkaniu tuż po tym, jak zignorowano jej chęć zeznawania o nielegalnym eksperymencie sprzed lat. Trop w tym śledztwie doprowadził funkcjonariuszy do dziennikarza Jakuba Malinowskiego, który powiązał to tragiczne zdarzenie z mroczną postacią "Doktora Fausta". Według jego relacji ten tajemniczy sprawca doprowadził dawniej do zgonu ciężarnej kobiety, a teraz brutalnie uciszył kolejną osobę mogącą mu zaszkodzić. W międzyczasie na komendzie wybrzmiały też szczere wyznania, ponieważ Jagiełło zwierzył się Kubisowi ze swojego uczucia do Kujawińskiej. Warto zatem sprawdzić, co przyniesie kolejna odsłona tej historii.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1024 - streszczenie

Podczas firmowego bankietu dochodzi do morderstwa dyrektora banku, Marka Mareckiego. Jego ciało zostaje znalezione w toalecie, a przyczyną zgonu są rany zadane ceremonialnym mieczem, będącym nagrodą dla najlepszego pracownika. Pierwszym podejrzanym staje się Adrian Rogowski, sprzedawca kredytów, który wcześniej został publicznie upokorzony przez przełożonego. Mężczyzna znika z miejsca zdarzenia, jednak analiza monitoringu wykazuje, że do toalety wchodził również księgowy Jerzy Nowicki. Funkcjonariusze odnajdują poszukiwanego Rogowskiego w mieszkaniu wspomnianego księgowego, gdzie ten się ukrywał. Równocześnie toczy się inna sprawa, w której Igor Weiss zostaje zatrzymany pod zarzutem zabójstwa młodej kobiety. Mimo dowodów, Kalicka nabiera podejrzeń, że mężczyzna może brać na siebie winę, aby chronić rzeczywistego sprawcę zbrodni.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1024 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani wrocławskich śledczych z pewnością czekają na rozwiązanie kolejnych zagadek kryminalnych, które pojawiają się w każdym nowym epizodzie. Produkcja od lat cieszy się dużą popularnością dzięki dynamicznym akcjom i sprawom prowadzonym przez zespoły podległe inspektorowi Kubisowi. Aby nie przegapić najnowszych wydarzeń z życia policjantów, warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem w poniedziałkowy wieczór. Nowy odcinek zostanie wyemitowany 4 maja 2026 o godzinie 20:30 na antenie kanału TV4.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" - opis serialu i obsada

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" to produkcja, która od dawna przyciąga przed ekrany miłośników kryminalnych historii z Wrocławia w tle. Opowieść skupia się na pracy funkcjonariuszy wydziału dochodzeniowo-śledczego, którzy pod okiem inspektora Kubisa rozwiązują najbardziej skomplikowane sprawy. Każde śledztwo wymaga od nich nie tylko sprytu, ale też doskonałej znajomości technik operacyjnych. Jeśli lubicie obserwować, jak policjanci radzą sobie z morderstwami czy brutalnymi napadami, ten tytuł jest właśnie dla was. W serialu występują:

Marek Włodarczyk (jako inspektor Edward Kubis)

Kamila Ścibiorek (jako podkomisarz Paulina Wach)

Michał Mrozek (jako aspirant Jakub Walczak)

Michał Kitliński (jako komisarz Tomasz Jawor)

Magdalena Margulewicz (jako starszy aspirant Dagmara Górska)

Gabriela Oberbek (jako komisarz Aleksandra Latoszek)

Przemysław Kapsa (jako prokurator Kornel Jagiełło)

Tomasz Radawiec (jako technik Bolesław Kowalski)