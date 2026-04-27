"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny": streszczenie odcinka 1024

Ostatnie wydarzenia w serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" przypomniały o tym, że błędy z przeszłości potrafią wrócić w najmniej spodziewanym momencie. Jagiełło i Wach zajęli się wyjaśnianiem okoliczności śmierci Barbary Kostrzewskiej, emerytowanej pielęgniarki znalezionej martwej w mieszkaniu tuż po tym, jak zignorowano jej chęć zeznawania o nielegalnym eksperymencie sprzed lat. Trop w tym śledztwie doprowadził funkcjonariuszy do dziennikarza Jakuba Malinowskiego, który powiązał to tragiczne zdarzenie z mroczną postacią "Doktora Fausta". Według jego relacji ten tajemniczy sprawca doprowadził dawniej do zgonu ciężarnej kobiety, a teraz brutalnie uciszył kolejną osobę mogącą mu zaszkodzić. W międzyczasie na komendzie wybrzmiały też szczere wyznania, ponieważ Jagiełło zwierzył się Kubisowi ze swojego uczucia do Kujawińskiej. Warto zatem sprawdzić, co przyniesie kolejna odsłona tej historii.
"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1024 - streszczenie
Podczas firmowego bankietu dochodzi do morderstwa dyrektora banku, Marka Mareckiego. Jego ciało zostaje znalezione w toalecie, a przyczyną zgonu są rany zadane ceremonialnym mieczem, będącym nagrodą dla najlepszego pracownika. Pierwszym podejrzanym staje się Adrian Rogowski, sprzedawca kredytów, który wcześniej został publicznie upokorzony przez przełożonego. Mężczyzna znika z miejsca zdarzenia, jednak analiza monitoringu wykazuje, że do toalety wchodził również księgowy Jerzy Nowicki. Funkcjonariusze odnajdują poszukiwanego Rogowskiego w mieszkaniu wspomnianego księgowego, gdzie ten się ukrywał. Równocześnie toczy się inna sprawa, w której Igor Weiss zostaje zatrzymany pod zarzutem zabójstwa młodej kobiety. Mimo dowodów, Kalicka nabiera podejrzeń, że mężczyzna może brać na siebie winę, aby chronić rzeczywistego sprawcę zbrodni.
"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1024 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Fani wrocławskich śledczych z pewnością czekają na rozwiązanie kolejnych zagadek kryminalnych, które pojawiają się w każdym nowym epizodzie. Produkcja od lat cieszy się dużą popularnością dzięki dynamicznym akcjom i sprawom prowadzonym przez zespoły podległe inspektorowi Kubisowi. Aby nie przegapić najnowszych wydarzeń z życia policjantów, warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem w poniedziałkowy wieczór. Nowy odcinek zostanie wyemitowany 4 maja 2026 o godzinie 20:30 na antenie kanału TV4.
"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" - opis serialu i obsada
"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" to produkcja, która od dawna przyciąga przed ekrany miłośników kryminalnych historii z Wrocławia w tle. Opowieść skupia się na pracy funkcjonariuszy wydziału dochodzeniowo-śledczego, którzy pod okiem inspektora Kubisa rozwiązują najbardziej skomplikowane sprawy. Każde śledztwo wymaga od nich nie tylko sprytu, ale też doskonałej znajomości technik operacyjnych. Jeśli lubicie obserwować, jak policjanci radzą sobie z morderstwami czy brutalnymi napadami, ten tytuł jest właśnie dla was. W serialu występują:
- Marek Włodarczyk (jako inspektor Edward Kubis)
- Kamila Ścibiorek (jako podkomisarz Paulina Wach)
- Michał Mrozek (jako aspirant Jakub Walczak)
- Michał Kitliński (jako komisarz Tomasz Jawor)
- Magdalena Margulewicz (jako starszy aspirant Dagmara Górska)
- Gabriela Oberbek (jako komisarz Aleksandra Latoszek)
- Przemysław Kapsa (jako prokurator Kornel Jagiełło)
- Tomasz Radawiec (jako technik Bolesław Kowalski)