"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 903

W ostatnim odcinku serialu "Dziedzictwo" działo się naprawdę sporo, a skomplikowane relacje między bohaterami wystawiły ich wytrzymałość na ciężką próbę. Ayse, dręczona podejrzeniami o romans Ferita z Leylą, zażądała od mężczyzny zwrotu kluczy do mieszkania, gdy tylko dowiedziała się o jego nocy spędzonej u rzekomej rywalki. Ten jednak nie pozostał jej dłużny i wprost uświadomił kobiecie, że jej gwałtowna reakcja wynikała po prostu z głęboko skrywanej zazdrości oraz silnych uczuć. Tymczasem Nana wraz z Yusufem powrócili wreszcie do domu Poyraza, co wywołało spore rozczarowanie u Cennet, a nowa praca dziewczyny w salonie fryzjerskim szybko stała się dla Cansel okazją do utrudniania jej życia. Prawdziwy dramat rozegrał się u Sinana, którego zaniepokojona Aynur znalazła nieprzytomnego na podłodze i natychmiast wezwała pomoc medyczną. Przekonajmy się zatem, co wydarzy się w kolejnym odcinku.

Kalina jeszcze długo będzie mieszać w "Na Wspólnej"? Kasia Gałązka odsłania kulisy | WYWIAD ESKA

"Dziedzictwo" odc. 903 - streszczenie

Nana decyduje się nie mówić Poyrazowi o tym, jak źle traktuje ją Cansel. Sytuacja staje się niebezpieczna, gdy Cansel potajemnie podaje Nanie leki nasenne i próbuje obciąć jej włosy podczas snu. Na szczęście w porę interweniuje Sahin, który ratuje kobietę przed upokorzeniem. Dodatkowo Nana musi mierzyć się z niechęcią ze strony Cennet, jednak znosi to wszystko ze względu na dobro małego Yusufa. Tymczasem Ayse, nieświadoma prawdziwych zamiarów Deryi podszywającej się pod Leylę, prosi Ferita o zaproszenie jej do ich wspólnego domu. Derya natychmiast zaczyna knuć, jak wykorzystać tę bliskość do skłócenia pary. Wątek poboczny skupia się na Aynur, która podczas opieki nad Sinanem odkrywa prawdę o jego osamotnieniu i chłodnych relacjach z rodzicami.

"Dziedzictwo" odc. 903 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani tureckich produkcji na pewno nie będą chcieli pominąć tego, co wydarzy się w najbliższym czasie w życiu ich ulubionych postaci. Serial jest emitowany regularnie w pasmie popołudniowym, co pozwala na spokojny seans po pracy lub szkole. Warto zarezerwować sobie czas, aby śledzić kolejne intrygi i wybory bohaterów w tym popularnym tytule. Najnowszy odcinek pojawi się w ramówce stacji już wkrótce. "Dziedzictwo" odc. 903 zostanie wyemitowany 28 kwietnia 2026 roku o godzinie 16:05 na antenie TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Jeśli szukacie produkcji pełnej niespodziewanych zwrotów i miłosnych zawirowań, ta turecka opowieść jest dla Was idealnym wyborem. Przez lata mogliśmy obserwować losy Seher i Yamana, a teraz sprawdzamy, jak radzi sobie Nana w swoim nowym życiu u boku Poyraza. Serial przeszedł spore zmiany personalne, ale klimat pełen tajemnic i poświęcenia dla bliskich pozostał dokładnie ten sam. To jedna z tych opowieści, która potrafi przyciągnąć przed ekrany i zaciekawić dalszymi losami rodziny Kirimli oraz ich przyjaciół. W serialu występują:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)