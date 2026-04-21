"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 903

Spis treści
W ostatnim odcinku serialu "Dziedzictwo" działo się naprawdę sporo, a skomplikowane relacje między bohaterami wystawiły ich wytrzymałość na ciężką próbę. Ayse, dręczona podejrzeniami o romans Ferita z Leylą, zażądała od mężczyzny zwrotu kluczy do mieszkania, gdy tylko dowiedziała się o jego nocy spędzonej u rzekomej rywalki. Ten jednak nie pozostał jej dłużny i wprost uświadomił kobiecie, że jej gwałtowna reakcja wynikała po prostu z głęboko skrywanej zazdrości oraz silnych uczuć. Tymczasem Nana wraz z Yusufem powrócili wreszcie do domu Poyraza, co wywołało spore rozczarowanie u Cennet, a nowa praca dziewczyny w salonie fryzjerskim szybko stała się dla Cansel okazją do utrudniania jej życia. Prawdziwy dramat rozegrał się u Sinana, którego zaniepokojona Aynur znalazła nieprzytomnego na podłodze i natychmiast wezwała pomoc medyczną. Przekonajmy się zatem, co wydarzy się w kolejnym odcinku.
"Dziedzictwo" odc. 903 - streszczenie
Nana decyduje się nie mówić Poyrazowi o tym, jak źle traktuje ją Cansel. Sytuacja staje się niebezpieczna, gdy Cansel potajemnie podaje Nanie leki nasenne i próbuje obciąć jej włosy podczas snu. Na szczęście w porę interweniuje Sahin, który ratuje kobietę przed upokorzeniem. Dodatkowo Nana musi mierzyć się z niechęcią ze strony Cennet, jednak znosi to wszystko ze względu na dobro małego Yusufa. Tymczasem Ayse, nieświadoma prawdziwych zamiarów Deryi podszywającej się pod Leylę, prosi Ferita o zaproszenie jej do ich wspólnego domu. Derya natychmiast zaczyna knuć, jak wykorzystać tę bliskość do skłócenia pary. Wątek poboczny skupia się na Aynur, która podczas opieki nad Sinanem odkrywa prawdę o jego osamotnieniu i chłodnych relacjach z rodzicami.
"Dziedzictwo" odc. 903 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Fani tureckich produkcji na pewno nie będą chcieli pominąć tego, co wydarzy się w najbliższym czasie w życiu ich ulubionych postaci. Serial jest emitowany regularnie w pasmie popołudniowym, co pozwala na spokojny seans po pracy lub szkole. Warto zarezerwować sobie czas, aby śledzić kolejne intrygi i wybory bohaterów w tym popularnym tytule. Najnowszy odcinek pojawi się w ramówce stacji już wkrótce. "Dziedzictwo" odc. 903 zostanie wyemitowany 28 kwietnia 2026 roku o godzinie 16:05 na antenie TVP1.
"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada
Jeśli szukacie produkcji pełnej niespodziewanych zwrotów i miłosnych zawirowań, ta turecka opowieść jest dla Was idealnym wyborem. Przez lata mogliśmy obserwować losy Seher i Yamana, a teraz sprawdzamy, jak radzi sobie Nana w swoim nowym życiu u boku Poyraza. Serial przeszedł spore zmiany personalne, ale klimat pełen tajemnic i poświęcenia dla bliskich pozostał dokładnie ten sam. To jedna z tych opowieści, która potrafi przyciągnąć przed ekrany i zaciekawić dalszymi losami rodziny Kirimli oraz ich przyjaciół. W serialu występują:
- Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)
- Sila Turkoglu (jako Seher)
- Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)
- Nanuka Stambolishvili (jako Nana)
- Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)
- Gulderen Guler (jako Kiraz)
- Binnaz Ekren (jako Adalet)
- Omer Gecu (jako Cenger)
- Nik Xhelilaj (jako Poyraz)
- Gulay Ozdem (jako Ikbal)
- Ferda Isil (jako Sultan Hala)
- Hilal Yildiz (jako Zuhal)