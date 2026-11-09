W poprzednim odcinku serialu „Dziedzictwo” Poyraz wykorzystał informacje od Pelin, aby prześwietlić ryzykowne interesy Atakana. Przywrócony do służby Sinan i prokurator Baran połączyli siły w walce o uniewinnienie Aynur, która została ranna po brutalnym ataku współosadzonej. Poyraz odnalazł wreszcie adres magazynu, gdzie miała być więziona Nana, nie podejrzewając nawet, że to tylko sprytna pułapka. Czego teraz należy się spodziewać?

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„Dziedzictwo” odcinek 1071 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku ranna Aynur trafi do szpitala pod czujną opiekę Sinana. Policja dokona przełomu w śledztwie dotyczącym śmierci Ezgi i odkryje, że Turgut przesyłał na jej konto tajemnicze sumy pieniędzy. Zanim Poyraz wyruszy na ratunek Nanie, ukryje Pelin u Adalet, aby zapewnić jej pełne bezpieczeństwo. Akcja w magazynie przybierze jednak fatalny obrót i mężczyzna zostanie pojmany przez Atakana. Porywacz zacznie go przesłuchiwać, usiłując dowiedzieć się, gdzie ukrywa się jego siostra.

„Dziedzictwo” odcinek 1071 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1071. odcinek serialu „Dziedzictwo” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 16 listopada 2026 roku. Emisję zaplanowano na antenie TVP1 o godzinie 16:00.

„Dziedzictwo” - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to popularna turecka produkcja, która skupia się na skomplikowanych losach Nany, Poyraza oraz małego Yusufa. Serial sprawnie łączy wątki obyczajowe z elementami sensacji, pokazując walkę o rodzinę w świecie pełnym kłamstw i niebezpiecznych intryg. Bohaterowie nieustannie mierzą się z wyzwaniami, próbując pogodzić honor z głębokimi uczuciami. Obok mrocznych tajemnic i nagłych zwrotów akcji nie brakuje tu również scen z życia codziennego oraz lżejszych momentów. To opowieść o budowaniu zaufania tam, gdzie zdrada czai się na każdym kroku. W serialu występują:

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Adnan Mehmet Ali Aslan (jako Ibrahim)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Özge Agyar