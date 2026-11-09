W poprzednim odcinku Mikołaj dyżurował na SOR-ze z Mirkiem, a Kaja postanowiła odciąć się od Wiktora. Rogowski i Wroński zajęli się pacjentką z dusznością, co wywołało konflikt z jej mężem oraz chirurgiem plastycznym oskarżającym lekarzy o błąd. Dyrektor zwolnił Daniela przez podejrzenia o handel receptami, natomiast Radecki zaczął grozić Łukaszowi. Wojtek i Wiktor ruszyli na pomoc ofiarom karambolu, a w szpitalu zjawiała się tajemnicza dziewczyna szukająca Kai. Czego teraz się spodziewać?

WARTA warta posprzątania

„Szpital św. Anny” odcinek 184 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Marta i Gośka otrzymają wezwanie na leśną polanę, gdzie podczas polowania postrzelona zostanie biegaczka. Ranna trafi na SOR pod opiekę Mirka, który przeprowadzi operację usunięcia śrucin z jej brzucha. Zyta wykorzysta wolne, by pomóc Pawłowi odnaleźć jego trzecią żonę, Michalinę. Kaja zajmie się osiemnastolatkiem po zasłabnięciu na treningu szachowym, a po dyżurze pójdzie na przymiarki sukienek. Na miejscu Marta dostrzeże smutek przyjaciółki i zasugeruje jej, że Wojtek wciąż ją kocha. Gośka zajrzy do ulubionej kawiarni, a Sabina spotka się ze Streckerem na widzeniu.

„Szpital św. Anny” odcinek 184 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 184. odcinka serialu „Szpital św. Anny” odbędzie się w poniedziałek, 16 listopada 2026 r. Nowe perypetie personelu krakowskiej placówki będzie można śledzić o godzinie 16:50 na antenie stacji TVN.

„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada

Serial „Szpital św. Anny” to opowieść o personelu krakowskiej placówki medycznej. Fabuła skupia się na codzienności lekarek i ratowniczek, starających się pogodzić wymagającą pracę z życiem prywatnym. Produkcja pokazuje solidarność kobiet, ich przyjaźnie, ale też spięcia rodzące się podczas trudnych dyżurów. Każdy odcinek przynosi historię innego pacjenta, jednak kluczowe pozostają bliskie relacje łączące główne bohaterki. Serial porusza tematy ambicji i miłości, pokazując przy tym, jak wysoką cenę płaci się za ratowanie ludzkiego życia. Obsada tego serialu to m.in.:

Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)

Joanna Liszowska (jako Katarzyna „Kaśka” Hajduk)

Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)

Klaudia Koścista (jako Marta Galica)

Marta Wierzbicka (jako Daria Bursztyn)

Katarzyna Glinka (jako Małgorzata „Gośka” Abratowska)

Piotr Stramowski (jako Maciek Bilewicz)

Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)

Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)

Barbara Kurdej-Szatan (jako Ilona Soboń)

Anna Czartoryska-Niemczycka (jako Alicja Sanewska)

Piotr Nerlewski (jako Tomek Jaworski)

Mateusz Mosiewicz (jako Wojtek Fidor)

Jakub Świderski (jako Łukasz Wroński)

Maciej Makowski (jako Bartek Hajduk)