W poprzednim odcinku Marta i Gośka zamiast na przymiarki sukien druhen trafiły na leśną polanę, by ratować biegaczkę postrzeloną podczas polowania. Zyta i Paweł kontynuowali poszukiwania jego trzeciej żony, odwiedzając wcześniej drugą małżonkę, u której panowała zaskakująco dobra atmosfera. Do szpitala przyjęto osiemnastolatka, który zasłabł na treningu szachowym, a opiekę nad nim przejęła Kaja. Podczas przymiarek przyjaciółki zauważyły przygnębienie Kai, co Marta odebrała jako sygnał, że Wojtek wciąż darzy dziewczynę uczuciem. Sabina natomiast zorganizowała sobie spotkanie ze Streckerem, a Gośka znalazła chwilę na wizytę w ulubionej kawiarni. Czego teraz się spodziewać?

Kamil Nosel poszedł uciszyć głośną muzykę... a wylądował w środku tanecznego treningu na uczelni AHE w Łodzi!

„Szpital św. Anny” odcinek 185 - streszczenie

Na onkologii u młodej pacjentki wystąpią nagłe duszności i ucisk w klatce piersiowej, co zmusi doktora Bończyka do podjęcia szybkiej interwencji. Chora, przerażona wizją operacji guza kręgosłupa, po przeprowadzonym zabiegu przygotowawczym nie zechce zgodzić się na dalsze leczenie. W tym samym czasie Zyta i Paweł odwiedzą odnalezioną Michalinę, która z radością zgodzi się na rozwód, ponieważ sama ułożyła już sobie życie z nowym partnerem. Spotkanie w ogrodzie przerodzi się w spontaniczną potańcówkę, podczas której kobieta zaproponuje parze wspólny wylot na Dominikanę w dniu ślubu Marty i Tomka. Kaja będzie musiała poradzić sobie z zalaniem mieszkania sąsiadów, jednak z pomocą w opanowaniu awarii przyjedzie jej Grzesiek. Tomek i Wojtek zostaną wezwani do wypadku samochodowego, by ratować młodego chłopaka z zatrzymaniem krążenia, a wieczorem Marta i Tomek zaproszą przyjaciół na wspólną kolację.

„Szpital św. Anny” odcinek 185 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 185. odcinka serialu „Szpital św. Anny” odbędzie się we wtorek, 17 listopada 2026 r., o godzinie 16:50 na antenie stacji TVN.

„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada

„Szpital św. Anny” to polski serial medyczno-obyczajowy, którego akcja toczy się w krakowskiej placówce zdrowia. Fabuła skupia się na codzienności lekarek i ratowniczki medycznej, które próbują pogodzić ratowanie ludzkiego życia z zawiłymi problemami prywatnymi. Produkcja pokazuje trudne wybory zawodowe, siłę kobiecej solidarności oraz emocje, jakie towarzyszą bohaterkom po wyjściu ze szpitala. Bohaterki mimo różnic w charakterach wspierają się w problemach rodzinnych i uczuciowych, tworząc zgrany zespół profesjonalistek. Każdy epizod to nowe przypadki medyczne, które splatają się z osobistymi dramatami i radościami personelu. W serialu występują:

Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)

Joanna Liszowska (jako Katarzyna „Kaśka” Hajduk)

Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)

Klaudia Koścista (jako Marta Galica)

Marta Wierzbicka (jako Daria Bursztyn)

Katarzyna Glinka (jako Małgorzata „Gośka” Abratowska)

Piotr Stramowski (jako Maciek Bilewicz)

Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)

Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)

Barbara Kurdej-Szatan (jako Ilona Soboń)

Anna Czartoryska-Niemczycka (jako Alicja Sanewska)

Piotr Nerlewski (jako Tomek Jaworski)

Mateusz Mosiewicz (jako Wojtek Fidor)

Jakub Świderski (jako Łukasz Wroński)

Maciej Makowski (jako Bartek Hajduk)