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W poprzednim odcinku Marta i Gośka zamiast na przymiarki sukien druhen trafiły na leśną polanę, by ratować biegaczkę postrzeloną podczas polowania. Zyta i Paweł kontynuowali poszukiwania jego trzeciej żony, odwiedzając wcześniej drugą małżonkę, u której panowała zaskakująco dobra atmosfera. Do szpitala przyjęto osiemnastolatka, który zasłabł na treningu szachowym, a opiekę nad nim przejęła Kaja. Podczas przymiarek przyjaciółki zauważyły przygnębienie Kai, co Marta odebrała jako sygnał, że Wojtek wciąż darzy dziewczynę uczuciem. Sabina natomiast zorganizowała sobie spotkanie ze Streckerem, a Gośka znalazła chwilę na wizytę w ulubionej kawiarni. Czego teraz się spodziewać?
„Szpital św. Anny” odcinek 185 - streszczenie
Na onkologii u młodej pacjentki wystąpią nagłe duszności i ucisk w klatce piersiowej, co zmusi doktora Bończyka do podjęcia szybkiej interwencji. Chora, przerażona wizją operacji guza kręgosłupa, po przeprowadzonym zabiegu przygotowawczym nie zechce zgodzić się na dalsze leczenie. W tym samym czasie Zyta i Paweł odwiedzą odnalezioną Michalinę, która z radością zgodzi się na rozwód, ponieważ sama ułożyła już sobie życie z nowym partnerem. Spotkanie w ogrodzie przerodzi się w spontaniczną potańcówkę, podczas której kobieta zaproponuje parze wspólny wylot na Dominikanę w dniu ślubu Marty i Tomka. Kaja będzie musiała poradzić sobie z zalaniem mieszkania sąsiadów, jednak z pomocą w opanowaniu awarii przyjedzie jej Grzesiek. Tomek i Wojtek zostaną wezwani do wypadku samochodowego, by ratować młodego chłopaka z zatrzymaniem krążenia, a wieczorem Marta i Tomek zaproszą przyjaciół na wspólną kolację.
„Szpital św. Anny” odcinek 185 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Premiera 185. odcinka serialu „Szpital św. Anny” odbędzie się we wtorek, 17 listopada 2026 r., o godzinie 16:50 na antenie stacji TVN.
„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada
„Szpital św. Anny” to polski serial medyczno-obyczajowy, którego akcja toczy się w krakowskiej placówce zdrowia. Fabuła skupia się na codzienności lekarek i ratowniczki medycznej, które próbują pogodzić ratowanie ludzkiego życia z zawiłymi problemami prywatnymi. Produkcja pokazuje trudne wybory zawodowe, siłę kobiecej solidarności oraz emocje, jakie towarzyszą bohaterkom po wyjściu ze szpitala. Bohaterki mimo różnic w charakterach wspierają się w problemach rodzinnych i uczuciowych, tworząc zgrany zespół profesjonalistek. Każdy epizod to nowe przypadki medyczne, które splatają się z osobistymi dramatami i radościami personelu. W serialu występują:
- Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)
- Joanna Liszowska (jako Katarzyna „Kaśka” Hajduk)
- Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)
- Klaudia Koścista (jako Marta Galica)
- Marta Wierzbicka (jako Daria Bursztyn)
- Katarzyna Glinka (jako Małgorzata „Gośka” Abratowska)
- Piotr Stramowski (jako Maciek Bilewicz)
- Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)
- Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)
- Barbara Kurdej-Szatan (jako Ilona Soboń)
- Anna Czartoryska-Niemczycka (jako Alicja Sanewska)
- Piotr Nerlewski (jako Tomek Jaworski)
- Mateusz Mosiewicz (jako Wojtek Fidor)
- Jakub Świderski (jako Łukasz Wroński)
- Maciej Makowski (jako Bartek Hajduk)