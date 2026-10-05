W poprzednim odcinku przerażona Pelin szukała schronienia u Poyraza. Atakan chciał umieścić siostrę w klinice psychiatrycznej, by przejąć rodzinny majątek. Próbował też przekonać Poyraza, że Pelin ma poważne problemy psychiczne, i zabrać ją z jego domu pod pozorem leczenia. Całą sytuacją zaniepokoiła się Nana. Tymczasem po znalezieniu DNA Aynur pod paznokciami zamordowanej Ezgi prokurator Baran, mimo protestów Sinana, umieścił kobietę w areszcie. Sinan i Czarna zaczęli szukać dowodów na jej niewinność. Co wydarzy się dalej?

Ten serial nie mógł się udać, a robi furorę. Zine Tseng i Max Irons o kulisach "Młodego Sherlocka" | WYWIAD ESKA

„Dziedzictwo” odcinek 1048 - streszczenie

Sinan wciąż nie znajdzie dowodu na niewinność Aynur. Baran poinformuje go, że przyspieszył termin rozprawy, a posiedzenie sądu odbędzie się już za kilka godzin. Zaniepokojony prokurator przypomni sobie, że Ezgi zostawiła u niego laptop. Przeczucie go nie zawiedzie, bo Ibrahim dotrze do wiadomości z pogróżkami. Poyraz postanowi chronić Pelin przed jej bratem. Cansel ucieszy się, że zamożna koleżanka jej szwagra zatrzyma się w ich domu. Uzna to za szansę na szybkie wzbogacenie się. Nana będzie zazdrosna o byłą dziewczynę swojego męża.

„Dziedzictwo” odcinek 1048 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1048. odcinek serialu „Dziedzictwo” zostanie wyemitowany 12 października 2026 roku. Emisja odbędzie się na antenie TVP1. Początek zaplanowano na godzinę 16:00. Sinan będzie próbował znaleźć dowód na niewinność Aynur, a Poyraz ponownie stanie po stronie Pelin.

„Dziedzictwo” - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to turecki serial obyczajowy o miłości, rodzinie, zaufaniu i odpowiedzialności za najbliższych. W centrum historii są Nana, Poyraz i Yusuf, a ich relacje wystawiają na próbę tajemnice, zazdrość i kolejne zagrożenia. W fabule nie brakuje oskarżeń, manipulacji, sekretów z przeszłości oraz trudnych wyborów między dumą, lojalnością a troską o rodzinę. Ważne są również codzienne sprawy i relacje łączące pozostałych bohaterów. Postacie często ranią się przez brak zaufania, ale jednocześnie szukają bezpieczeństwa i kogoś, komu mogą naprawdę zaufać. W serialu występują m.in.:

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Ruzgar Ozkan jako Yusuf

Adnan Mehmet Ali Aslan jako Ibrahim

Binnaz Ekren jako Adalet

Özge Agyar