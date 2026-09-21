W poprzednim odcinku Trini podzieliła się z przyjaciółkami nowiną o ciąży. Ramon przesadnie troszczył się o żonę, czym działał jej na nerwy. Do Madrytu przyjechał wuj Lucii, don Joaquin, który od początku nie okazał jej zbyt wiele ciepła. Maria została sam na sam z Higiniem i traktowała go nie jak pana, lecz jak równego sobie. Antonito pojechał na dworzec, gdzie z niecierpliwością czekał na powrót ukochanej Lolity. Co wydarzy się dalej?

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„Akacjowa 38” odcinek 965 - streszczenie

Lolita wróci na Akacjową, a Antonito będzie chciał spędzić z ukochaną trochę czasu sam na sam. Jej koleżanki mają jednak inne plany i zamierzają opowiedzieć jej, co wydarzyło się podczas jej nieobecności. Na przyjęciu u doktora Higinia sama obecność Marii tak przerazi Rosinę, że kobieta wróci do domu. Rosina postanowi też, że nie będzie go opuszczać. Felipe będzie chciał powierzyć zarządzanie majątkiem Lucii jej wujowi, Joaquinowi.

„Akacjowa 38” odcinek 965 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

965. odcinek „Akacjowej 38” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 28 września 2026 roku, na antenie TVP1. Początek emisji zaplanowano na godzinę 18:40. Tego dnia mieszkańcy Akacjowej znów będą musieli zmierzyć się z własnymi problemami.

„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja rozgrywa się w Madrycie na początku XX wieku. Bohaterowie mieszkają w kamienicy przy tytułowej ulicy, choć dzielą ich różnice klasowe. Ich losy nieustannie się splatają, a mieszkańcy skrywają własne sekrety i pragnienia. W historii nie brakuje dramatów, romansów i rodzinnych konfliktów. W obsadzie znaleźli się m.in.:

Amparo Fernandez jako Susana de Seler

Arantxa Aranguren jako Guadalupe

Inma Perez jako Fabiana

Juanma Navas jako Ramon Palacios

Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso

Roger Berruezo jako German

Sandra Marchena jako Rosina Rubio

Sara Miquel jako Cayetana

Sheyla Farina jako Manuela