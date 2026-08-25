W poprzednim odcinku "Dziedzictwa" Nana walczyła z infekcją i musiała zostać w izolacji. Poyraz, mimo kwarantanny, robił wszystko, żeby być przy niej i dodać jej otuchy. W tym czasie Czarna zajmowała się małym Tufanem, ale gdy chłopiec nagle zniknął, a potem wypomniał jej brak uwagi, policjantka zaczęła mieć wątpliwości, czy dobrze odnajduje się w roli mamy. Lerzan zasugerowała Sinanowi, że zaręczyny Aynur z Kivancem mogą być ucieczką przed tym, co dzieje się między nim a Ezgi. Sinan próbował szczerze porozmawiać z Aynur, ale ona nie odsłoniła swoich emocji i uparcie przekonywała, że podjęła dobrą decyzję. Czy nowe fakty coś między nimi zmienią?

"Na Wspólnej" - rozwód Kasi i Darka to dopiero początek dramatów. Julia Chatys o nowych odcinkach

"Dziedzictwo" odc. 1016 - streszczenie

Sinan podejrzewa, że Kivanc wciąż trzyma kontakt z gangiem, i doprowadza do jego zatrzymania. Aynur wkracza do akcji z dowodami na niewinność mężczyzny i wprost zarzuca Sinanowi, że działa pod wpływem emocji. Tymczasem Poyraz zaraża się od Nany, więc oboje trafiają na kwarantannę. Izolacja sprawia, że są na siebie skazani, a ich relacja wyraźnie się zacieśnia. W końcu Poyraz zdobywa się na odwagę i mówi Nanie, co naprawdę do niej czuje.

"Dziedzictwo" odc. 1016 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Na kolejny odcinek "Dziedzictwa" nie trzeba długo czekać. Serial jest emitowany na TVP1, a widzowie mogą śledzić nowe wydarzenia regularnie. Odcinek 1016 zostanie pokazany w sobotę, 29 sierpnia 2026 roku o 16:00.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to turecki serial o miłości, rodzinnych sekretach i trudnych wyborach. Na początku historia kręciła się wokół Seher i Yamana, ale z czasem w obsadzie zaszło sporo zmian. W czwartym sezonie na pierwszy plan wychodzą nowe wątki, a Nana coraz częściej może liczyć na Poyraza. Serial od lat trzyma widzów przy ekranach dzięki wyrazistym postaciom i relacjom, które potrafią zaskoczyć. W serialu występują:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)