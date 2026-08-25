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W poprzednim odcinku "Dziedzictwa" Nana walczyła z infekcją i musiała zostać w izolacji. Poyraz, mimo kwarantanny, robił wszystko, żeby być przy niej i dodać jej otuchy. W tym czasie Czarna zajmowała się małym Tufanem, ale gdy chłopiec nagle zniknął, a potem wypomniał jej brak uwagi, policjantka zaczęła mieć wątpliwości, czy dobrze odnajduje się w roli mamy. Lerzan zasugerowała Sinanowi, że zaręczyny Aynur z Kivancem mogą być ucieczką przed tym, co dzieje się między nim a Ezgi. Sinan próbował szczerze porozmawiać z Aynur, ale ona nie odsłoniła swoich emocji i uparcie przekonywała, że podjęła dobrą decyzję. Czy nowe fakty coś między nimi zmienią?
"Dziedzictwo" odc. 1016 - streszczenie
Sinan podejrzewa, że Kivanc wciąż trzyma kontakt z gangiem, i doprowadza do jego zatrzymania. Aynur wkracza do akcji z dowodami na niewinność mężczyzny i wprost zarzuca Sinanowi, że działa pod wpływem emocji. Tymczasem Poyraz zaraża się od Nany, więc oboje trafiają na kwarantannę. Izolacja sprawia, że są na siebie skazani, a ich relacja wyraźnie się zacieśnia. W końcu Poyraz zdobywa się na odwagę i mówi Nanie, co naprawdę do niej czuje.
"Dziedzictwo" odc. 1016 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Na kolejny odcinek "Dziedzictwa" nie trzeba długo czekać. Serial jest emitowany na TVP1, a widzowie mogą śledzić nowe wydarzenia regularnie. Odcinek 1016 zostanie pokazany w sobotę, 29 sierpnia 2026 roku o 16:00.
"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada
"Dziedzictwo" to turecki serial o miłości, rodzinnych sekretach i trudnych wyborach. Na początku historia kręciła się wokół Seher i Yamana, ale z czasem w obsadzie zaszło sporo zmian. W czwartym sezonie na pierwszy plan wychodzą nowe wątki, a Nana coraz częściej może liczyć na Poyraza. Serial od lat trzyma widzów przy ekranach dzięki wyrazistym postaciom i relacjom, które potrafią zaskoczyć. W serialu występują:
- Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)
- Sila Turkoglu (jako Seher)
- Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)
- Nanuka Stambolishvili (jako Nana)
- Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)
- Gulderen Guler (jako Kiraz)
- Binnaz Ekren (jako Adalet)
- Omer Gecu (jako Cenger)
- Nik Xhelilaj (jako Poyraz)
- Gulay Ozdem (jako Ikbal)
- Ferda Isil (jako Sultan Hala)
- Hilal Yildiz (jako Zuhal)