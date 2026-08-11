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W poprzednim odcinku "Akacjowej 38" było nerwowo: walka o zdrowie dziecka przeplatała się z problemami dorosłych mieszkańców kamienicy. Samuel zawiózł gorączkującego Moisesa do szpitala, a Blanca i Diego, choć nie ufali jego intencjom, postanowili udawać, że wszystko jest w porządku, żeby trzymać rękę na pulsie. Pułkownik Valverde wrócił do domu po operacji, ale gdy okazało się, że wzrok wcale się nie poprawił, zamknął się w sobie i zaczął unikać ludzi. Tymczasem Lolita robiła wszystko, żeby Antonito nie dowiedział się, że to ona zniszczyła jego nowy wynalazek. Wpadła na desperacki pomysł: uśpiła Antonito mocnym ziołowym naparem, żeby zyskać czas i nie musieć od razu tłumaczyć się z całej sprawy. Czy te wszystkie tajemnice i drobne kłamstwa zostaną wkrótce ujawnione?
Akacjowa 38 odc. 937 - streszczenie
Blanca i Diego szykują się do wypisania Moisesa ze szpitala, ale radość szybko gaśnie, bo u malca znów pojawia się wysoka gorączka. Lolita wreszcie zbiera się na szczerość i mówi Antonito, że zepsuła jego urządzenie. Ku jej zaskoczeniu on zamiast się obrazić, zabiera się za ulepszanie wycieraczek. El Pena nie odpuszcza i sam spłaca dług u don Felipe, dając jasny sygnał, że można na nim polegać. Inigo, zachęcony przez Leonor, robi kolejny krok i bierze El Penę do interesu. Od tej pory ma on być wspólnikiem i współwłaścicielem La Deliciosy. A Lucia dostaje wiadomość, która może zmienić jej życie: z testamentu markiza Valmeza wynika, że należy jej się stała renta w wysokości tysiąca peset miesięcznie.
Akacjowa 38 odc. 937 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Jeśli śledzicie losy mieszkańców madryckiej kamienicy, przyda wam się też konkret: kiedy i gdzie obejrzeć odcinek 937. Nowe odcinki tej hiszpańskiej telenoweli wciąż mają wierną widownię, która czeka na ciąg dalszy i wyjaśnienie kolejnych wątków. Warto więc zarezerwować chwilę, żeby nie przegapić ważnych scen z udziałem Blanki, Diego i Lucii. Na kolejne spotkanie z bohaterami nie trzeba długo czekać. Odcinek 937 serialu "Akacjowa 38" TVP1 pokaże w środę 19 sierpnia 2026 roku o 18:25.
Akacjowa 38 - opis serialu i obsada
"Akacjowa 38" to hiszpańska telenowela kostiumowa, która przenosi akcję do Madrytu z początku XX wieku. Serial pokazuje codzienność kilku rodzin z jednej kamienicy, gdzie życie bogatych mieszkańców miesza się z historiami ich służby. Widzowie polubili ten tytuł za dopracowaną scenografię, kostiumy z epoki i fabułę pełną romansów, intryg oraz dramatów. Przez lata emisji "Akacjowa 38" zyskała w Polsce stałą widownię i dla wielu osób jest po prostu pewniakiem na wieczór. W serialu grają między innymi:
- Amparo Fernandez jako Susana de Seler
- Arantxa Aranguren jako Guadalupe
- Inma Perez jako Fabiana
- Juanma Navas jako Ramon Palacios
- Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso
- Roger Berruezo jako German
- Sandra Marchena jako Rosina Rubio
- Sara Miquel jako Cayetana
- Sheyla Farina jako Manuela