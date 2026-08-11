"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 937

Redakcja Eska Cinema
aszu
2026-08-11 10:11

W "Akacjowej 38" znowu robi się nerwowo, bo życie mieszkańców kamienicy wywraca się do góry nogami. W 937. odcinku Blanca i Diego liczą na szybki powrót Moisesa do domu, ale z jego zdrowiem wciąż nie jest spokojnie. Do tego wrócą stare długi, a jedna z bohaterek dostanie niespodziewaną wiadomość o spadku, która namiesza w jej planach.

Mężczyzna z zarostem i kobieta w słomkowym kapeluszu. O perypetiach bohaterów Akacjowej 38 przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: TVP VOD / Materiały prasowe/ Materiały prasowe

W poprzednim odcinku "Akacjowej 38" było nerwowo: walka o zdrowie dziecka przeplatała się z problemami dorosłych mieszkańców kamienicy. Samuel zawiózł gorączkującego Moisesa do szpitala, a Blanca i Diego, choć nie ufali jego intencjom, postanowili udawać, że wszystko jest w porządku, żeby trzymać rękę na pulsie. Pułkownik Valverde wrócił do domu po operacji, ale gdy okazało się, że wzrok wcale się nie poprawił, zamknął się w sobie i zaczął unikać ludzi. Tymczasem Lolita robiła wszystko, żeby Antonito nie dowiedział się, że to ona zniszczyła jego nowy wynalazek. Wpadła na desperacki pomysł: uśpiła Antonito mocnym ziołowym naparem, żeby zyskać czas i nie musieć od razu tłumaczyć się z całej sprawy. Czy te wszystkie tajemnice i drobne kłamstwa zostaną wkrótce ujawnione?

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Akacjowa 38 odc. 937 - streszczenie

Blanca i Diego szykują się do wypisania Moisesa ze szpitala, ale radość szybko gaśnie, bo u malca znów pojawia się wysoka gorączka. Lolita wreszcie zbiera się na szczerość i mówi Antonito, że zepsuła jego urządzenie. Ku jej zaskoczeniu on zamiast się obrazić, zabiera się za ulepszanie wycieraczek. El Pena nie odpuszcza i sam spłaca dług u don Felipe, dając jasny sygnał, że można na nim polegać. Inigo, zachęcony przez Leonor, robi kolejny krok i bierze El Penę do interesu. Od tej pory ma on być wspólnikiem i współwłaścicielem La Deliciosy. A Lucia dostaje wiadomość, która może zmienić jej życie: z testamentu markiza Valmeza wynika, że należy jej się stała renta w wysokości tysiąca peset miesięcznie.

Akacjowa 38 odc. 937 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Jeśli śledzicie losy mieszkańców madryckiej kamienicy, przyda wam się też konkret: kiedy i gdzie obejrzeć odcinek 937. Nowe odcinki tej hiszpańskiej telenoweli wciąż mają wierną widownię, która czeka na ciąg dalszy i wyjaśnienie kolejnych wątków. Warto więc zarezerwować chwilę, żeby nie przegapić ważnych scen z udziałem Blanki, Diego i Lucii. Na kolejne spotkanie z bohaterami nie trzeba długo czekać. Odcinek 937 serialu "Akacjowa 38" TVP1 pokaże w środę 19 sierpnia 2026 roku o 18:25.

Akacjowa 38 - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to hiszpańska telenowela kostiumowa, która przenosi akcję do Madrytu z początku XX wieku. Serial pokazuje codzienność kilku rodzin z jednej kamienicy, gdzie życie bogatych mieszkańców miesza się z historiami ich służby. Widzowie polubili ten tytuł za dopracowaną scenografię, kostiumy z epoki i fabułę pełną romansów, intryg oraz dramatów. Przez lata emisji "Akacjowa 38" zyskała w Polsce stałą widownię i dla wielu osób jest po prostu pewniakiem na wieczór. W serialu grają między innymi:

  • Amparo Fernandez jako Susana de Seler
  • Arantxa Aranguren jako Guadalupe
  • Inma Perez jako Fabiana
  • Juanma Navas jako Ramon Palacios
  • Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso
  • Roger Berruezo jako German
  • Sandra Marchena jako Rosina Rubio
  • Sara Miquel jako Cayetana
  • Sheyla Farina jako Manuela
Akacjowa 38: streszczenie odcinka 930
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Akacjowa 38
akacjowa 38 streszczenie