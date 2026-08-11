W poprzednim odcinku "Akacjowej 38" było nerwowo: walka o zdrowie dziecka przeplatała się z problemami dorosłych mieszkańców kamienicy. Samuel zawiózł gorączkującego Moisesa do szpitala, a Blanca i Diego, choć nie ufali jego intencjom, postanowili udawać, że wszystko jest w porządku, żeby trzymać rękę na pulsie. Pułkownik Valverde wrócił do domu po operacji, ale gdy okazało się, że wzrok wcale się nie poprawił, zamknął się w sobie i zaczął unikać ludzi. Tymczasem Lolita robiła wszystko, żeby Antonito nie dowiedział się, że to ona zniszczyła jego nowy wynalazek. Wpadła na desperacki pomysł: uśpiła Antonito mocnym ziołowym naparem, żeby zyskać czas i nie musieć od razu tłumaczyć się z całej sprawy. Czy te wszystkie tajemnice i drobne kłamstwa zostaną wkrótce ujawnione?

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Akacjowa 38 odc. 937 - streszczenie

Blanca i Diego szykują się do wypisania Moisesa ze szpitala, ale radość szybko gaśnie, bo u malca znów pojawia się wysoka gorączka. Lolita wreszcie zbiera się na szczerość i mówi Antonito, że zepsuła jego urządzenie. Ku jej zaskoczeniu on zamiast się obrazić, zabiera się za ulepszanie wycieraczek. El Pena nie odpuszcza i sam spłaca dług u don Felipe, dając jasny sygnał, że można na nim polegać. Inigo, zachęcony przez Leonor, robi kolejny krok i bierze El Penę do interesu. Od tej pory ma on być wspólnikiem i współwłaścicielem La Deliciosy. A Lucia dostaje wiadomość, która może zmienić jej życie: z testamentu markiza Valmeza wynika, że należy jej się stała renta w wysokości tysiąca peset miesięcznie.

Akacjowa 38 odc. 937 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Jeśli śledzicie losy mieszkańców madryckiej kamienicy, przyda wam się też konkret: kiedy i gdzie obejrzeć odcinek 937. Nowe odcinki tej hiszpańskiej telenoweli wciąż mają wierną widownię, która czeka na ciąg dalszy i wyjaśnienie kolejnych wątków. Warto więc zarezerwować chwilę, żeby nie przegapić ważnych scen z udziałem Blanki, Diego i Lucii. Na kolejne spotkanie z bohaterami nie trzeba długo czekać. Odcinek 937 serialu "Akacjowa 38" TVP1 pokaże w środę 19 sierpnia 2026 roku o 18:25.

Akacjowa 38 - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to hiszpańska telenowela kostiumowa, która przenosi akcję do Madrytu z początku XX wieku. Serial pokazuje codzienność kilku rodzin z jednej kamienicy, gdzie życie bogatych mieszkańców miesza się z historiami ich służby. Widzowie polubili ten tytuł za dopracowaną scenografię, kostiumy z epoki i fabułę pełną romansów, intryg oraz dramatów. Przez lata emisji "Akacjowa 38" zyskała w Polsce stałą widownię i dla wielu osób jest po prostu pewniakiem na wieczór. W serialu grają między innymi:

Amparo Fernandez jako Susana de Seler

Arantxa Aranguren jako Guadalupe

Inma Perez jako Fabiana

Juanma Navas jako Ramon Palacios

Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso

Roger Berruezo jako German

Sandra Marchena jako Rosina Rubio

Sara Miquel jako Cayetana

Sheyla Farina jako Manuela