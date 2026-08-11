Kiedyś ten serial oglądała cała Polska. Jak dziś wyglądają gwiazdy serialu „Kryminalni”?

Pamiętacie ten serial? "Kryminalni" przez lata trzymali widzów w napięciu

To już ponad 20 lat, od kiedy widzowie Telewizji TVN po raz pierwszy usłyszeli charakterystyczną czołówkę serialu "Kryminalni". Premiera miała miejsce 18 września 2004 roku, a produkcja na stałe wpisała się w ramówkę sobotnich wieczorów, gromadząc przed telewizorami miliony Polaków. Serial opowiadał o pracy policjantów z Wydziału Kryminalnego Komendy Stołecznej Policji, którzy w każdym odcinku rozwiązywali nową, skomplikowaną zagadkę kryminalną.

Fabuła skupiała się na losach doświadczonego komisarza Adama Zawady oraz wspierających go młodych i ambitnych podkomisarzy - Marka Brodeckiego i Barbary Storosz. Produkcja szybko zdobyła ogromną popularność, czego dowodem były liczne nagrody, w tym trzy Telekamery z rzędu oraz Złota Telekamera, którą serial otrzymał w 2009 roku. Emisję zakończono po ośmiu sezonach w 2008 roku, pozostawiając po sobie 101 odcinków pełnych akcji i napięcia.

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Główne trio i niezapomniane twarze serialu "Kryminalni"

Sercem serialu było dynamiczne trio policjantów, których losy widzowie śledzili z zapartym tchem. W role głównych bohaterów wcielili się znani i lubiani aktorzy, dla których "Kryminalni" okazali się ważnym punktem w karierze. To właśnie oni nadawali ton całej produkcji.

Marek Włodarczyk jako nadkomisarz Adam Zawada - doświadczony i charyzmatyczny szef, który był mentorem dla młodszych kolegów.

- doświadczony i charyzmatyczny szef, który był mentorem dla młodszych kolegów. Maciej Zakościelny jako podkomisarz Marek Brodecki - młody, ambitny i nieco porywczy policjant, który szybko zyskał ogromną sympatię widzów.

- młody, ambitny i nieco porywczy policjant, który szybko zyskał ogromną sympatię widzów. Magdalena Schejbal jako podkomisarz Barbara Storosz, nazywana Basią - twarda i niezwykle inteligentna policjantka, która nie bała się żadnego wyzwania.

Na ekranie regularnie pojawiały się także inne charakterystyczne postacie, które na stałe zapisały się w pamięci fanów. Wśród nich był sympatyczny aspirant Szczepan Żałoda, w którego wcielał się Tomasz Karolak, a także genialny patolog Maksymilian Opaliński, którego grał Adam Ferency. Przez osiem sezonów przez plan przewinęła się plejada polskich gwiazd, w tym Joanna Liszowska, Małgorzata Kożuchowska, Tomasz Kot czy Daniel Olbrychski.

Gwiazdy "Kryminalnych" po latach. Zobacz, jak zmienił się Zawada, Brodecki i Basia

Ostatni klaps na planie serialu "Kryminalni" padł w 2008 roku. Oznacza to, że od finałowego odcinka minęło już niemal dwie dekady. Aktorzy, którzy zdobyli popularność dzięki produkcji, poszli własnymi ścieżkami, rozwijając swoje kariery w filmie, telewizji i teatrze. Dla wielu z nich role w "Kryminalnych" były trampoliną do dalszych sukcesów, a dla widzów na zawsze pozostaną twarzami kultowych postaci.

Czas jednak płynie nieubłaganie, a aktorzy, których pokochaliśmy w policyjnych mundurach, przeszli przez lata spore metamorfozy. Jak dziś wyglądają? Zapraszamy do naszej galerii, gdzie możecie zobaczyć ich zdjęcia kiedyś i dziś. Niektóre zmiany mogą was naprawdę zaskoczyć.