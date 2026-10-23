„Dziedzictwo” odc. 1057 - streszczenie

Sinan zatrzyma się w hotelu, w którym pracuje Aynur, żeby zapewnić jej bezpieczeństwo. Choć będą musieli dzielić jeden pokój, w końcu szczerze ze sobą porozmawiają. Czarna odkryje, że Turgut, który groził Ezgi, uciekł za granicę. Sinan będzie jednak podejrzewał, że mógł potajemnie wrócić. Cansel i Pelin zniszczą wózek rodziny Kilic, odbierając jej źródło utrzymania. Poyraz zgodzi się współpracować z Pelin przy księgowości. Nana nie poradzi sobie z zazdrością, a Baran dostanie anonimowy donos na policjantów.

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„Dziedzictwo” odc. 1058 - streszczenie

Cansel i Pelin spróbują ośmieszyć Nanę przed Poyrazem, ale on nie da się nabrać na ich intrygę. Sinan, mimo sprzeciwu Aynur, początkowo nie będzie chciał wyprowadzić się z hotelu. Po rozmowie z nią w końcu się wymelduje. Wcześniej poprosi Ibrahima o podsłuch, który pozwoli mu w ostatniej chwili uwolnić Aynur z rąk właściciela hotelu.

„Dziedzictwo” odc. 1059 - streszczenie

Pelin będzie obsypywać Poyraza komplementami, co wzbudzi zazdrość Nany. Poyraz spróbuje uspokoić żonę. Wkrótce Pelin wręczy mu wyjątkowy prezent urodzinowy. Poyraz doceni ten gest, ale jasno da Nanie do zrozumienia, że to ona jest dla niego najważniejsza. Sinan, mimo uwag matki, nadal będzie wspierał Aynur. Cennet postanowi sprzedać ziemię w Skopje i sama pójdzie do banku, żeby spłacić dług.

„Dziedzictwo” odc. 1060 - streszczenie

Poyraz odkryje, że Cennet zastawiła rodzinny dom. Gdy znikną pieniądze przeznaczone na spłatę długu, rodzinie zacznie grozić eksmisja. Atakan wykorzysta sytuację i zaoferuje pomoc w zamian za Pelin, ale Poyraz odrzuci jego propozycję. Isil oskarży Sinana o nadużywanie stanowiska, by chronić Aynur. Jej donos sprawi, że Sinan zostanie odsunięty od obowiązków prokuratora.

„Dziedzictwo” odc. 1061 - streszczenie

Wyjdzie na jaw, że to Pelin ukradła pieniądze ze sprzedaży działki Cennet, bo chce uzależnić od siebie całą rodzinę. Nana w ostatniej chwili powstrzyma zdesperowaną Cennet przed podpisaniem weksli u lichwiarza. Baran stanowczo zakaże Czarnej i Ibrahimowi dalszego mieszania się w sprawę Aynur. Ludzie Giraya pod pretekstem dezynsekcji podrzucą w jej domu nóż, którym zamordowano Ezgi. Isil obwini Aynur o zrujnowanie kariery i reputacji swojego syna.

„Dziedzictwo” odcinki 1057-1061: kiedy emisja w TVP1? Daty i godziny na cały tydzień