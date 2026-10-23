„Panna młoda” odc. 233 - streszczenie

Engin informuje Silę, że odnaleziono naszyjnik. Cihan ma dość Beyzy i wyrzuca ją z domu. Nusret także nie chce przyjąć córki pod swój dach. Yonca daje Beyzie schronienie, ale stawia warunek: kobieta ma zacząć pracę w jej salonie. Hancer wyznaje Melihowi i Sinem, że zna prawdę o ich miłości, po czym nakłania ich do opuszczenia posiadłości.

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„Panna młoda” odc. 234 - streszczenie

Beyza zaczyna pracę w salonie. Yonca, wspierana przez Cemila, zdobywa nowe klientki. Mężczyzna nadal ukrywa jednak przed Deryą, że pomaga Yoncy. W rezydencji Hancer mówi Cihanowi, że Melih ponownie wypłynął w morze.

„Panna młoda” odc. 235 - streszczenie

Cemil wciąż ukrywa przed Deryą, że pomaga Yoncy w salonie fryzjerskim. Hancer wyjaśnia mu, że Melih wypłynął w rejs, by zarobić więcej pieniędzy. Sila rozmawia z bratem przetrzymywanym przez Mukadder w zakładzie zamkniętym. Sinem i Melih nie potrafią zostawić Hancer samej, dlatego na razie rezygnują z planu ucieczki.

„Panna młoda” odc. 236 - streszczenie

Derya próbuje zrozumieć, dlaczego Beyza znalazła się w salonie Yoncy. Tymczasem swatka zaczyna wypytywać o Silę. Hancer i Cihan zajmują się Cihanem Gururem. W salonie robi się nerwowo, bo Yonca coraz ostrzej traktuje Beyzę i Gülsüm.

„Panna młoda” odc. 237 - streszczenie

Derya kpi z rękawiczek Cemila, a wkrótce potem pojawia się w salonie Yoncy. Hancer wspiera Cihana w codziennej opiece nad dzieckiem. Swatka próbuje zbliżyć się do Sili, lecz Engin stanowczo staje jej na drodze.

„Panna młoda” odcinki 233-237: kiedy emisja w TVP2? Daty i godziny na cały tydzień