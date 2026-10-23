Hitowa komedia sprzed kilkunastu lat. O czym opowiadała "Randka w ciemno"?

Premiera filmu "Randka w ciemno" odbyła się 5 lutego 2010 roku. Od debiutu tej popularnej polskiej komedii romantycznej minęło już szesnaście lat. Obraz w reżyserii Wojciecha Wójcika, oparty na scenariuszu Ilony Łepkowskiej, od samego początku przyciągał przed ekrany rzesze widzów. W ciągu zaledwie 24 dni obecności w kinach produkcja wygenerowała imponujący zysk wynoszący niemal 11 milionów złotych ze sprzedanych biletów. Fabuła skupiała się na perypetiach młodej kobiety poszukującej prawdziwej miłości, która za namową przyjaciółek wzięła udział w popularnym rozrywkowym programie telewizyjnym. Całość dopełniały zjawiskowe ujęcia plenerowe. Twórcy zdecydowali się na realizację zdjęć w wielu atrakcyjnych i rozpoznawalnych miejscach, obejmujących Warszawę i Wrocław, a także zagraniczne lokacje, w tym Londyn oraz francuskie Lazurowe Wybrzeże.

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

Plejada polskich gwiazd na ekranie. Kto zagrał główne role w produkcji

Komercyjny sukces komedii to bez wątpienia ogromna zasługa świetnie dobranej ekipy aktorskiej. Główne role w produkcji zagrali Katarzyna Maciąg jako Majka oraz Borys Szyc wcielający się w postać Karola. Na planie filmowym towarzyszyła im grupa niezwykle popularnych i cenionych artystów. W obsadzie znaleźli się wybitni polscy aktorzy:

Lesław Żurek jako Kuba

Anna Dereszowska jako Kinga

Bogusław Linda jako Cezary

Danuta Stenka grająca Cygankę wróżkę

Tomasz Kot wcielający się w gwiazdora telewizyjnego

Zbigniew Zamachowski występujący jako operator

Joanna Jakubas jako Jola

Dominika Kluźniak jako Stasia

Upływ czasu nie oszczędził nikogo. Zaskakujące metamorfozy obsady komedii

Od momentu, gdy produkcja trafiła na wielkie ekrany, upłynęło kilkanaście lat, co naturalnie musiało odbić się na wyglądzie członków obsady. Czas przyniósł widoczne zmiany w rysach twarzy, fryzurach i ogólnym wizerunku popularnych artystów. Choć niektórzy z nich wydają się starzeć z niezwykłą klasą, inni przeszli ogromną wizualną transformację. Dawni ulubieńcy widzów prezentują dzisiaj zupełnie inne oblicza. Aby na własne oczy przekonać się o skali tych zmian, zachęcamy do obejrzenia poniższej galerii zdjęć ukazującej aktorów kiedyś i dziś. Fizyczna przemiana wielu ekranowych bohaterów z pewnością wywoła uśmiech oraz spore zdumienie.