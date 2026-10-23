Koniec fenomenalnej serii Shai Gilgeous-Alexandra. Głośny debiut LeBrona w Sixers

Rekordowa passa Gilgeous-Alexandra przerwana

Kanadyjski gwiazdor Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander, zakończył swoją imponującą serię meczów z minimum 20 punktami na liczbie 141. Passa trwała od 30 października 2024 roku, a jej koniec nastąpił w wygranym 96:84 meczu przeciwko Denver Nuggets. Co ciekawe, zawodnik sam zadecydował o zakończeniu serii, schodząc z boiska przed końcem przy wysokim prowadzeniu.

Gilgeous-Alexander zanotował w tym spotkaniu 17 punktów, z czego 10 w samej czwartej kwarcie, po słabym początku. Najwięcej punktów dla Thunder zdobył Jalen Williams (21), a Chet Holmgren zanotował 12 punktów i 17 zbiórek. W drużynie Nuggets liderem strzeleckim był Aaron Gordon z 20 punktami, natomiast słabiej zagrał Nikola Jokić (14 punktów, 5/19 z gry).

Debiut Jamesa w Filadelfii?

W innym meczu, Philadelphia 76ers pokonali Cleveland Cavaliers 114:106, wracając z 29-punktowej straty. Przed ponad 21-tysięczną widownią zadebiutował LeBron James, który dołączył do drużyny po ośmiu latach gry dla Los Angeles Lakers. Warto przypomnieć, że to właśnie z Cavaliers świętował on swój pierwszy tytuł mistrzowski.

W debiucie James zdobył 17 punktów i dołożył 10 zbiórek, będąc czwartym strzelcem swojego nowego zespołu. Więcej punktów rzucili Tyrese Maxey (32) oraz Joel Embiid (24). Bilety na ten mecz osiągały ceny rzędu 4000 dolarów, a emocje podsycała wygrana Sixers w poprzednim meczu z Knicks.