Koniec fenomenalnej serii Shai Gilgeous-Alexandra. Głośny debiut LeBrona w Sixers

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-10-23 9:45

Shai Gilgeous-Alexander z Oklahoma City Thunder zdobył 17 punktów i zakończył rekordową serię 141 meczów z minimum 20 punktami. Tymczasem w lidze NBA LeBron James udanie zadebiutował w barwach Philadelphia 76ers po ośmiu sezonach spędzonych w Lakers.

LeBron James z piłką tyłem do obiektywu w meczu NBA. O debiucie zawodnika w barwach Sixers przeczytasz na Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Dwaj koszykarze podczas meczu. Jeden zawodnik drybluje piłkę, a drugi próbuje go zablokować na tle trybun i kosza.

Rekordowa passa Gilgeous-Alexandra przerwana

Kanadyjski gwiazdor Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander, zakończył swoją imponującą serię meczów z minimum 20 punktami na liczbie 141. Passa trwała od 30 października 2024 roku, a jej koniec nastąpił w wygranym 96:84 meczu przeciwko Denver Nuggets. Co ciekawe, zawodnik sam zadecydował o zakończeniu serii, schodząc z boiska przed końcem przy wysokim prowadzeniu.

Gilgeous-Alexander zanotował w tym spotkaniu 17 punktów, z czego 10 w samej czwartej kwarcie, po słabym początku. Najwięcej punktów dla Thunder zdobył Jalen Williams (21), a Chet Holmgren zanotował 12 punktów i 17 zbiórek. W drużynie Nuggets liderem strzeleckim był Aaron Gordon z 20 punktami, natomiast słabiej zagrał Nikola Jokić (14 punktów, 5/19 z gry).

Debiut Jamesa w Filadelfii?

W innym meczu, Philadelphia 76ers pokonali Cleveland Cavaliers 114:106, wracając z 29-punktowej straty. Przed ponad 21-tysięczną widownią zadebiutował LeBron James, który dołączył do drużyny po ośmiu latach gry dla Los Angeles Lakers. Warto przypomnieć, że to właśnie z Cavaliers świętował on swój pierwszy tytuł mistrzowski.

W debiucie James zdobył 17 punktów i dołożył 10 zbiórek, będąc czwartym strzelcem swojego nowego zespołu. Więcej punktów rzucili Tyrese Maxey (32) oraz Joel Embiid (24). Bilety na ten mecz osiągały ceny rzędu 4000 dolarów, a emocje podsycała wygrana Sixers w poprzednim meczu z Knicks.

"Wspaniale jest wiedzieć, że w głębi duszy mamy tę zdolność, by się nie poddawać. Nie chcemy patrzeć na siebie i mówić: poddaliśmy się. Ale nie powinniśmy zbyt często znajdować się w takiej sytuacji" - podkreślił gwiazdor ligi.

 

ROLKI