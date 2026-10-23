„Akacjowa 38” odc. 985 - streszczenie

Casilda nie zapomni słów Rosiny, która uznała ją za bezwartościową i zdatną jedynie do służby. Dotknięta jej oceną postanowi przenieść się na poddasze. Ojciec Telmo przekaże redakcji „Postępu” testament hrabiego de Valmez, który wykradł przeorowi. Publikacja o kazirodczych relacjach markizostwa wywoła skandal i może zaszkodzić Lucii. Wściekły Samuel spróbuje ustalić, kto ujawnił sekret dziennikarzowi „Postępu”.

Postacie z bajek, które były wzorowane na prawdziwych osobach | To Się Kręci

„Akacjowa 38” odc. 986 - streszczenie

Rada lokatorów zdecyduje, że na czas choroby Servanda trzeba zatrudnić zastępstwo. Dozorca tylko udaje jednak chorego, bo chce uniknąć obowiązków. Lucia spotka się z niemal powszechnym odrzuceniem mieszkańców Akacjowej z powodu swojego pochodzenia. Nie zgodzi się jednak na publiczną pokutę, bo uważa, że nie zrobiła nic złego. Inigo podpowie Leonor, by poprosiła znajomych o wystawienie jej sztuki, dzięki czemu będzie mogła zobaczyć ją na scenie.

„Akacjowa 38” odc. 987 - streszczenie

Celia i ojciec Telmo spróbują odwieść Lucię od Samuela. Ona mimo wszystko postanowi przekazać mu jeszcze większą sumę. Casilda zacznie wątpić, czy don Maximiliano naprawdę jest jej ojcem, ale Rosina coraz bardziej będzie traktować ją jak członkinię rodziny. Lucia wreszcie wyzna Celii, że jest córką markizów de Valmez. Z kolei Servando opowie Lolicie własną wersję historii o miłości dwóch kobiet, w której sam okaże się wielkim bohaterem.

„Akacjowa 38” odc. 988 - streszczenie

Zrozpaczona Lucia nadal będzie ukrywać się na strychu. Odwiedzi ją ojciec Telmo, który kolejny raz ostrzeże ją przed Samuelem i zapewni o swoim wsparciu. Powie też, że widział Samuela z lichwiarzem Jimenem Batanem. Chętnych do występu w sztuce Leonor nie zabraknie, lecz Ramon stanowczo zakaże Trini udziału, obawiając się o swoje interesy. Casilda za pierwsze pieniądze otrzymane od Rosiny kupi prezenty dla wszystkich, a Marii wręczy zwitek banknotów. Fabiana spojrzy na to z podejrzliwością.

„Akacjowa 38” odc. 989 - streszczenie

Flora będzie marzyć o roli w sztuce Leonor, ale podczas przesłuchania najlepiej wypadnie El Pena, choć wcale nie chce stanąć na scenie. Rosina wybierze się z Casildą na zakupy, czym zirytuje jej matkę Marię. Między kobietami zacznie narastać rywalizacja o względy Casildy. Ojciec Telmo spotka się z lichwiarzem Samuela. Usłyszy od niego, że Samuel nie zawróci z obranej drogi, bo nie kieruje się żadnymi zasadami moralnymi.

„Akacjowa 38” odcinki 985-989: kiedy emisja w TVP1? Daty i godziny na cały tydzień