Na Wspólnej, odcinek 4258. Nalepa odkrywa prawdę o pacjentce. Kobieta ukrywa ślady pobicia

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-07-29 15:33

W 4258. odcinku uwielbianego serialu „Na Wspólnej” widzowie będą świadkami dramatycznych scen w szpitalu. Lew Nalepa (Przemysław Sadowski) zajmie się młodą kobietą, która trafia na oddział z podejrzeniem zawału. Szybko jednak okazuje się, że prawda jest zupełnie inna, a doświadczony kardiochirurg zauważa na ciele pacjentki wyraźne ślady brutalnego pobicia. Lekarz jest przekonany, że to ofiara przemocy domowej, ale przerażona kobieta nie zamierza wyjawić prawdy.

Zawał serca wykluczony. Nalepa z "Na Wspólnej" widzi ślady przemocy

Na szpitalny oddział trafia będąca w fatalnym stanie fizycznym oraz psychicznym młoda kobieta. Zespół medyczny początkowo zakłada, że pogorszenie zdrowia ma podłoże kardiologiczne, a pacjentka przeszła zawał serca. Szereg specjalistycznych badań nadzorowanych przez doświadczonego medyka całkowicie odrzuca jednak diagnozę o ostrej niewydolności krążenia. W trakcie szczegółowej oceny stanu zdrowia pacjentki wykwalifikowany kardiochirurg dostrzega liczne rany oraz zasinienia, które jednoznacznie dowodzą, że kobieta została brutalnie pobita we własnym mieszkaniu.

Przerażona ofiara ukrywa prawdę. Problemy prywatne Lwa Nalepy

Poszkodowana kategorycznie odmawia jakichkolwiek wyjaśnień i nie chce współpracować ze szpitalnym personelem, mimo że dowody znęcania się nad nią są bezsporne. Kobieta wyraźnie obawia się swojego oprawcy, dlatego bagatelizuje widoczne obrażenia, co doprowadza Lwa Nalepę do ogromnej frustracji. Znakomity specjalista jest coraz bardziej zniecierpliwiony postawą kobiety. Kardiochirurg pragnie uwolnić ofiarę od domowego dramatu, jednak jej upór i milczenie skutecznie wiążą mu ręce.

Zawodowe napięcia zbiegają się w czasie z zawirowaniami w życiu prywatnym szpitalnego specjalisty. Greg (Michał Sitarski) odbywa z Nalepą szczerą rozmowę po zakończonym posiłku w restauracji. Mężczyzna informuje, że Ewelina (Marta Malikowska) nawiązała świetny kontakt z Weroniką (Renata Dancewicz). Jednocześnie rozmówca otwarcie krytykuje kontrowersyjny pomysł, w ramach którego obecna partnerka lekarza zamierza spotkać się i porozmawiać z jego żoną.

Kiedy emisja 4258. odcinka "Na Wspólnej" na antenie TVN?

Najnowszy, 4258. epizod popularnej telenoweli „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany w środę, 5 sierpnia o godzinie 20:15 na głównej antenie stacji TVN. Osoby, które nie zdążą zasiąść przed telewizorami w trakcie premierowej emisji, nie mają powodów do obaw. Produkcję można śledzić również w internecie, ponieważ przedpremierowe odcinki i telewizyjne powtórki są na bieżąco udostępniane użytkownikom w serwisie streamingowym Player.

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