Trzymajcie się, bo do Prime Video nadciąga kolejny studencki romans. "Ty+ja - Wbrew wszystkim" to coś dla fanów enemies to lovers

Prime Video pokazało zapowiedź filmu "Ty+ja - Wbrew wszystkim" - pierwszego francuskiego filmu Prime Original skierowanego do młodych widzów. Produkcja powstała na podstawie bestsellerowej trylogii Emmy Green, która sprzedała się we Francji w nakładzie blisko miliona egzemplarzy. W rolach głównych występują Vittoria Di Savoia i Lucas Barski jako Alma i Vadim - dwoje zupełnie różnych od siebie studentów, którzy próbują oprzeć się rodzącemu się między nimi uczuciu.

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"Ty+ja - Wbrew wszystkim" - o czym opowie nowy romans Prime Video?

Osiemnastoletnia Alma Lancaster (Vittoria Di Savoia) sprawia wrażenie osoby prowadzącej idealne życie w zamożnej rodzinie, która jest przekonana, że dziewczyna studiuje prawo. W tajemnicy realizuje jednak swoje prawdziwe marzenie - chce zostać reżyserką filmową. Na uczelni poznaje dwudziestoletniego Vadima Arcadiego (Lucas Barski) - charyzmatycznego i samotnego buntownika o burzliwej przeszłości. Wspólny projekt filmowy zmusza ich do współpracy. Początkowa niechęć do siebie stopniowo przeradza w bliskość, a następnie w miłość, której oboje próbują się oprzeć. Ktoś jednak nieustannie ich obserwuje i zrobi wszystko, by ich rozdzielić oraz ujawnić sekrety, które mogą zniszczyć zarówno Almę, jak i Vadima.

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"Ty+ja - Wbrew wszystkim" - obsada i premiera

W rolach głównych występują Vittoria Di Savoia i Lucas Barski, a scenariusz napisały Eliane Vigneron, Alix Letribot oraz Manon Gaurin, która stanęła też za kamerą. "Ty+ja - Wbrew wszystkim" trafi do oferty Prime Video w dniu 18 września.

"Ty+ja - Wbrew wszystkim" - teaser