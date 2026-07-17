Akcja policji w powiecie drawskim. Przejęto ponad 67 kg narkotyków

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-07-17 14:00

17 lipca 2026 roku policjanci ze Szczecina oraz Drawska Pomorskiego przeprowadzili działania wymierzone w przestępczość narkotykową. W wyniku operacji funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie ponad 67 kilogramów substancji odurzających i psychotropowych. Podczas akcji zatrzymano dwie osoby, kobietę oraz mężczyznę.

Bok radiowozu z napisem Policja. O przejęciu 67 kg narkotyków w powiecie drawskim przeczytasz na Eska.
Autor: Monika Półbratek

Znaczne ilości narkotyków w hali magazynowej i pojazdach

Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie wspierani przez mundurowych z Drawska Pomorskiego przeszukali halę magazynową oraz pojazdy znajdujące się na terenie posesji. W trakcie tych czynności mundurowi ujawnili ponad 65 kg marihuany, ponad 1 kg haszyszu oraz przeszło 800 gramów mefedronu. Dodatkowo policjanci zabezpieczyli ponad 500 gramów metamfetaminy, produkty zawierające syntetyczne THC i oxycodon. Na miejscu odnaleziono także sprzęt, który był wykorzystywany do porcjowania oraz pakowania nielegalnych substancji.

Zatrzymania i decyzje sądu w Drawsku Pomorskim

Działania funkcjonariuszy doprowadziły do zatrzymania kobiety i mężczyzny podejrzewanych o udział w nielegalnym obrocie. Prokurator z Prokuratury Rejonowej w Drawsku Pomorskim złożył wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny, do którego Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim się przychylił. Zgodnie z decyzją sądu mężczyzna spędzi w areszcie najbliższe 3 miesiące. Wobec zatrzymanej kobiety prokurator zdecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego w formie dozoru policji.

Źródło: Policja.pl