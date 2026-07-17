Akcja policji w powiecie drawskim. Przejęto ponad 67 kg narkotyków

Znaczne ilości narkotyków w hali magazynowej i pojazdach

Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie wspierani przez mundurowych z Drawska Pomorskiego przeszukali halę magazynową oraz pojazdy znajdujące się na terenie posesji. W trakcie tych czynności mundurowi ujawnili ponad 65 kg marihuany, ponad 1 kg haszyszu oraz przeszło 800 gramów mefedronu. Dodatkowo policjanci zabezpieczyli ponad 500 gramów metamfetaminy, produkty zawierające syntetyczne THC i oxycodon. Na miejscu odnaleziono także sprzęt, który był wykorzystywany do porcjowania oraz pakowania nielegalnych substancji.

Zatrzymania i decyzje sądu w Drawsku Pomorskim

Działania funkcjonariuszy doprowadziły do zatrzymania kobiety i mężczyzny podejrzewanych o udział w nielegalnym obrocie. Prokurator z Prokuratury Rejonowej w Drawsku Pomorskim złożył wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny, do którego Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim się przychylił. Zgodnie z decyzją sądu mężczyzna spędzi w areszcie najbliższe 3 miesiące. Wobec zatrzymanej kobiety prokurator zdecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego w formie dozoru policji.

Źródło: Policja.pl