"Panna młoda" odcinki 155-157. Wojna Hancer z Cihanem skończy się ucieczką z miasta

NN
2026-07-17 13:13

"Panna młoda" dostarcza nam ostatnio wielu dramatów. Intrygi Beyzy, poród Yoncy, który omal nie skończył się jej śmiercią i zakopaniem żywcem w ogródku, oraz nowy konflikt na linii Hancer-Cihan. W odcinkach 155-157 (emisja 27-28 lipca w TVP2) zmieni się on w otwartą wojnę, gdy Hancer odkryje, że to Cihan jest jej "tajemniczym szefem". Poprzysięgnie mu zemstę, ale szybko będzie musiała zrobić taktyczny odwrót. Ujawniamy szczegóły nowych odcinków "Panny młodej".

Cihan z serialu Panna młoda z poważną miną. O jego konflikcie z Hancer przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: Screen Youtube/ Gelin/ Youtube

"Panna młoda" - aż dwa skandale z ciążą w nowych odcinkach

Masa emocji i zwrotów akcji w nowych odcinkach "Panny młodej". W dniach 27-28 lipca Cihan dowie się, że Beyza nie urodziła jego dziecka i dostanie szału. Intrygantka znajdzie schronienie w najmniej spodziewanym miejscu - u Hancer. Przy okazji wygada rywalce, że to właśnie Cihan jest jej tajemniczym nowym szefem. Hancer tak się wścieknie, że wypowie wojnę ukochanemu i poprzysięgnie mu okrutną zemstę. Wtem jednak Cihan dowie się, że jest ona z nim w ciąży i Hancer postanowi uciec z miasta. Więcej szczegółów z odcinków 155-157 znajdziecie w poniższych streszczeniach. 

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"Panna młoda" - z kim powinien być Cihan?

"Panna młoda" odcinek 155. To się wydarzy 27 lipca

Melih pomaga Hancer i zaniedbuje Sinem. Mukadder wyznaje Cihanowi, że dziecko Beyzy nie jest jego synem. Cihan próbuje zabrać od Nusreta Beyzę i niemowlę. Beyza zjawia się z dzieckiem u Hancer i Deryi.

"Panna młoda" odcinek 156. To się wydarzy 28 lipca

Beyza oznajmia Hancer, kim jest jej tajemniczy szef. Stan zdrowia Mukadder się pogarsza. Hancer próbuje zemścić się na Cihanie. Sinem i Melih dochodzą do porozumienia. Hancer mdleje.

"Panna młoda" odcinek 157. To się wydarzy 29 lipca

Cihan dowiaduje się, że Hancer jest w ciąży. Yonca odzyskuje przytomność. Hancer chce wyjechać ze Stambułu i przyjmuje pomoc Meliha. Cihan zabiera Beyzę i dziecko do rezydencji.

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