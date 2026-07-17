"Panna młoda" odcinki 155-157. Wojna Hancer z Cihanem skończy się ucieczką z miasta

"Panna młoda" - aż dwa skandale z ciążą w nowych odcinkach

Masa emocji i zwrotów akcji w nowych odcinkach "Panny młodej". W dniach 27-28 lipca Cihan dowie się, że Beyza nie urodziła jego dziecka i dostanie szału. Intrygantka znajdzie schronienie w najmniej spodziewanym miejscu - u Hancer. Przy okazji wygada rywalce, że to właśnie Cihan jest jej tajemniczym nowym szefem. Hancer tak się wścieknie, że wypowie wojnę ukochanemu i poprzysięgnie mu okrutną zemstę. Wtem jednak Cihan dowie się, że jest ona z nim w ciąży i Hancer postanowi uciec z miasta. Więcej szczegółów z odcinków 155-157 znajdziecie w poniższych streszczeniach.

Sonda "Panna młoda" - z kim powinien być Cihan? Z Hancer Z Beyzą Z kimś innym

"Panna młoda" odcinek 155. To się wydarzy 27 lipca

Melih pomaga Hancer i zaniedbuje Sinem. Mukadder wyznaje Cihanowi, że dziecko Beyzy nie jest jego synem. Cihan próbuje zabrać od Nusreta Beyzę i niemowlę. Beyza zjawia się z dzieckiem u Hancer i Deryi.

"Panna młoda" odcinek 156. To się wydarzy 28 lipca

Beyza oznajmia Hancer, kim jest jej tajemniczy szef. Stan zdrowia Mukadder się pogarsza. Hancer próbuje zemścić się na Cihanie. Sinem i Melih dochodzą do porozumienia. Hancer mdleje.

"Panna młoda" odcinek 157. To się wydarzy 29 lipca

Cihan dowiaduje się, że Hancer jest w ciąży. Yonca odzyskuje przytomność. Hancer chce wyjechać ze Stambułu i przyjmuje pomoc Meliha. Cihan zabiera Beyzę i dziecko do rezydencji.

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