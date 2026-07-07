Dziedzictwo, odcinek 973: Położna szantażuje Cansel po stracie ciąży. Każe sobie słono zapłacić za ukrycie prawdy [ZDJĘCIA]

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W odcinkach. 969. i 970. Cansel, w wyniku zażywania niebezpiecznych tabletek odchudzających, straciła ciążę. Cynicznie postanowiła jednak wykorzystać tę tragedię do zniszczenia Nany, oskarżając ją o celowe zepchnięcie ze schodów. Choć cała rodzina odwróciła się od Nany, Poyraz jako jedyny uwierzył w niewinność żony. W efekcie, w odcinku 971, podjął radykalną decyzję o opuszczeniu rodzinnego domu wraz z Naną i Yusufem. Schronieniem dla małżonków stała się skromna stolarnia, a ich sytuacja życiowa z odcinka na odcinek staje się coraz bardziej skomplikowana. W międzyczasie Cansel zaczęła gubić się we własnej sieci kłamstw, zwłaszcza po wizycie u wścibskiej położnej Şükran, która szybko zwęszyła spisek.
"Dziedzictwo" odc. 973: Poyraz i Nana zamieszkują w stolarni
W 973. odcinku Poyraz wykaże się niezwykłą upartością i dumą – stanowczo odrzuci prośby swojego brata, który będzie błagał go o powrót na łono rodziny. Zdeterminowani małżonkowie rozpoczną intensywne poszukiwania nowego mieszkania, jednak ich marzenia o spokoju zostaną brutalnie zweryfikowane przez rzeczywistość i drastycznie wysokie ceny wynajmu nieruchomości. Ostatecznie zamieszkują w stolarni.
"Dziedzictwo" odc. 973: Semih odkryje sekret małżeństwa Nany i Poyraza
Tę kryzysową sytuację finansową postanowi bezwzględnie wykorzystać Semih. Mężczyzna dowiaduje się bowiem, że małżeństwo Poyraza i Nany jest fikcją. Chcąc wbić klin między małżonków i zrealizować własne cele, Semih – w tajemnicy przed Poyrazem – zaoferuje Nanie pracę jako kelnerka w kawiarni swojego znajomego.
"Dziedzictwo" odc. 973: Şükran zacznie szantażować Cansel
Największe uderzenie spotka jednak Cansel. Położna Şükran przejdzie od podejrzeń do czynów i bezwzględnie zacznie szantażować kobietę. Dobrze wie, że Cansel ukrywa prawdziwy powód poronienia, dlatego zażąda ogromnych pieniędzy w zamian za milczenie. Czy przerażona Cansel zdobędzie fundusze, by opłacić położną?
"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 973. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 9 lipca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
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"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada
Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.
W serialu występują:
- Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)
- Sıla Türkoğlu (jako Seher)
- Berat Rüzgar Özkan (jako Yusuf)
- Gülderen Güler (jako Kiraz)
- Melih Özkaya (jako Ali)
- Tolga Pancaroglu (jako Ziya)
- İpek Arkan (jako Duygu)
- Seda Dadaşova (jako Yasemin, siostra Duygu)