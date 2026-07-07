Love is Blind: „Chłop zakończył małżeństwo podcastem”. Komentarze pod nagraniem Marty niosą się po sieci

Marta odpowiedziała po rozmowie Damiana w podcaście

Przypomnijmy, że Damian jako pierwszy zdecydował się publicznie opowiedzieć o zakończeniu swojego związku z Martą. W podcaście „W ciemno” prowadzonym przez Kamila „Uno” przyznał, że ich małżeństwo nie przetrwało i zdradził swoją wersję wydarzeń. Po tej rozmowie Marta opublikowała własne oświadczenie. Uczestniczka podkreśliła, że szanuje perspektywę byłego partnera, ale sama chce opowiedzieć, jak wyglądała sytuacja z jej strony.

„Chłop zakończył małżeństwo podcastem”. Mocny komentarz pod nagraniem

Wśród wielu reakcji szczególnie wyróżniły się komentarze znanych twórców internetowych.

„Chłop zakończył małżeństwo podcastem, a laski tutaj w komentarzach mówią, że zachował klasę i że był miły. Nie wierzę 😅” - napisał Kamil Nowak, twórca profilu Blogojciec.

Jego słowa wywołały dyskusję wśród osób obserwujących Martę. Komentarz odnosił się przede wszystkim do faktu, że część odbiorców pozytywnie oceniła występ Damiana i jego sposób opowiedzenia o trudnym momencie.

Pod nagraniem Marty pojawiły się również komentarze znanych osób. Wsparcie przekazała między innymi Red Lipstick Monster, która napisała:

„Marta, tulę Cię mocno ❤️‍🩹”

Swoją wiadomość zostawiła także Sylwia Bomba:

„Tulę <3”

Wiele osób zwróciło uwagę, że po raz pierwszy od czasu zakończenia programu Marta zdecydowała się tak szeroko opowiedzieć o swoich emocjach.

Marta i Damian mają dwie różne wersje tej historii

Rozstanie Marty i Damiana pozostaje jednym z najbardziej komentowanych tematów po pierwszej polskiej edycji „Love Is Blind”. Byli małżonkowie nie ukrywają, że inaczej patrzą na przyczyny rozpadu związku. Damian mówił o niedopasowaniu, różnicach w charakterach i stylach przywiązania. Marta podkreślała natomiast, że jej decyzja była efektem narastającego poczucia braku bezpieczeństwa. Na razie żadne z nich nie zdradziło, czy po wszystkich emocjach udało im się zamknąć ten rozdział w pełnym spokoju. Wygląda na to, że nie.