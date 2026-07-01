Dziedzictwo, odcinek 968: Urzędnik zacznie węszyć. Poyraz i Nana będą musieli udowodnić, że ich małżeństwo nie jest fikcyjne

Nana i Poyraz znaleźli się w potrzasku

Nana stała w obliczu przymusowego wydalenia z Turcji. Wówczas Poyraz znalazł jedyny legalny kruczek prawny, który mógł ją uratować – natychmiastowy ożenek. Choć parę łączyły skrywane uczucia, ślub odbył się w tajemnicy przed jego rodziną, wyłącznie po to, by powstrzymać deportację i pozwolić Nanie bezpiecznie wrócić do małego Yusufa.

Życie pod jednym dachem podsyciło jednak ogromny stres. Nana od początku panicznie bała się reakcji Cennet, dlatego błagała męża o zachowanie dyskrecji. Sytuację skomplikowała Cansel, która próbowała potajemnie nagrywać ich rozmowy. Aby uciąć domysły, Poyraz, w dowód miłości, wręczył Nanie drogocenny naszyjnik.

Najpopularniejsze tureckie seriale ostatnich lat

List miłosny - kłamstwo Poyraza

w domu Poyraza pojawi się państwowy urzędnik, którego zadaniem jest zweryfikowanie, czy małżeństwo nie jest fikcją. Choć ta pierwsza, rutynowa kontrola przebiegnie pomyślnie, dla Nany będzie to źródło gigantycznego stresu. Oliwy do ognia doleje konfrontacja małżonków. Gdy Nana zapyta Poyraza o znaleziony list miłosny, ten, chcąc ukryć to, co naprawdę czuje, brutalnie ją okłamie - Poyraz stwierdzi, że napisał miłosne wyznanie wyłącznie po to, by zmylić wścibską Cansel. Zdezorientowana Nana zacznie zmagać się z poczuciem winy i samotności w tym udawanym związku.

Urzędnicza kontrola

Gdy w domu Poyraza niespodziewanie zjawił się urzędnik państwowy, nad małżonkami zawisło widmo natychmiastowego zdemaskowania. Kontroler na początku podchodził do sprawy niezwykle podejrzliwie, chcąc dowieść, że nagły ślub pary to jedynie cyniczny wybieg mający uchronić Nanę przed przymusowym wydaleniem z kraju. Nana i Poyraz zrobili wszystko, by zachować zimną krew. Kluczowym dowodem w sprawie okazały się rodzinne fotografie, na których urzędnik zobaczył uśmiechniętą, zgraną i szczęśliwą trójkę – małżonków wraz z małym Yusufem. Poyraz nie szczędził również żonie czułości, trzymając ją za rękę, aby uwiarygodnić ich uczucie. Naturalna atmosfera panująca między partnerami sprawiły, że urzędnik dał się przekonać – nabrał całkowitej pewności, że ma do czynienia z prawdziwym, pełnym miłości związkiem

7

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 968. odcinek zostanie wyemitowany w sobotę, 4 lipca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "Dziedzictwo" QUIZ: prawda czy fałsz? Sprawdź, jak dobrze znasz turecki hit!

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: