Znana z głośnego romansu influencerka ogłosiła się "Miss America". Gorące zdjęcia modelki robią furorę

Sumner Stroh ogłasza nową erę. Influencerka jako "Miss America" przed meczem USA

Sumner Stroh nie daje o sobie zapomnieć i po raz kolejny udowadnia, że doskonale radzi sobie w świecie show-biznesu. Znana z odważnych sesji zdjęciowych modelka postanowiła spróbować swoich sił w branży muzycznej, zapowiadając premierę singla o wymownym tytule "Miss America". Jak sama podkreśla, jest to otwarcie zupełnie nowego rozdziału w jej życiu i karierze.

Co ciekawe, termin publikacji utworu zbiega się w czasie z kluczowym spotkaniem reprezentacji Stanów Zjednoczonych, która w nocy zagra z Bośnią w 1/16 finału Mistrzostw Świata. Internauci zastanawiają się, czy nowa piosenka ma być dopingiem dla amerykańskich piłkarzy, czy raczej muzycznym podsumowaniem jej własnych doświadczeń. Wiele osób sugeruje, że to doskonale przemyślana akcja marketingowa, mająca na celu maksymalizację zasięgów.

Przeczytaj także: Koszmar Mai Chwalińskiej na Wimbledonie. Jest komunikat o stanie zdrowia Polki

- Miss America nie jest idealna, po prostu się nie poddaje

QUIZ. Polska na mundialach. Od Górskiego do Michniewicza. Sukcesy i blamaże Pytanie 1 z 24 Które miejsce na mundialu w 1974 roku zajęła Polska? 2 4 3 Następne pytanie

Romans z Adamem Levine'em przepustką do sławy. Skandal, którym żył świat

O Sumner Stroh zrobiło się głośno we wrześniu 2022 roku za sprawą publikacji na TikToku. Wówczas 24-letnia kobieta ujawniła, że przez rok łączył ją potajemny romans z Adamem Levine'em – wokalistą zespołu Maroon 5. Sytuacja wywołała ogromne kontrowersje, ponieważ muzyk był w związku małżeńskim z modelką Victoria's Secret, Behati Prinsloo, a w mediach pojawiła się właśnie informacja o jej trzeciej ciąży.

Zobacz też: Kapitan rewelacji mistrzostw świata oskarżony o gwałt! Śledztwo w toku

Wideo, w którym Stroh dzieliła się szczegółami swojej relacji, szybko stało się viralem, docierając do milionów odbiorców. Tłumaczyła wówczas, że jako młoda dziewczyna nie do końca zdawała sobie sprawę z konsekwencji i czuła się ofiarą manipulacji. Sprawa stała się jednym z najchętniej opisywanych tematów na łamach zagranicznej prasy plotkarskiej.

- Miałam romans z mężczyzną, który jest żonaty z modelką Victoria's Secret

Zmysłowe sesje Sumner Stroh na Instagramie. Jej ciało zachwyca fanów

Choć początkowo po wybuchu afery modelka ograniczyła swoją obecność w mediach, to jej zniknięcie nie trwało długo. Dziś 28-letnia absolwentka University of Texas at Austin prężnie działa jako influencerka, gromadząc blisko pół miliona obserwatorów na TikToku. Jej konta w mediach społecznościowych to zbiór zmysłowych fotografii, na których chętnie prezentuje swoją wysportowaną sylwetkę, najczęściej pozując w skąpych strojach kąpielowych i bieliźnie. Publikowane przez nią materiały niezmiennie spotykają się z gorącym odzewem ze strony internautów.

Trzeba przyznać, że 28-latka doskonale potrafi budować zainteresowanie wokół własnej osoby i wie, jak wyeksponować swoje wdzięki. Przygotowaliśmy zestawienie jej najbardziej odważnych kadrów, które rozpalają zmysły.