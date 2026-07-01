Wimbledon. Zieliński żegna się z turniejem po pierwszym meczu

Szybkie pożegnanie z turniejem

Jan Zieliński i brytyjski tenisista Luke Johnson zakończyli swój udział w wielkoszlemowym Wimbledonie już na etapie pierwszej rundy gry podwójnej. Polsko-brytyjski duet spotkał się na korcie ze Szwajcarem Jakubem Paulem oraz Amerykaninem Ryanem Seggermanem. Przeciwnicy okazali się lepsi w obu rozegranych partiach, kontrolując przebieg rywalizacji i awansując do kolejnej fazy.

Mecz zakończył się wynikiem 4:6, 4:6 na niekorzyść Zielińskiego i Johnsona. Spotkanie przebiegało pod dyktando amerykańsko-szwajcarskiej pary, która potrafiła wykorzystać swoje szanse na przełamanie i skutecznie broniła własnego serwisu. W efekcie polski zawodnik musi szukać kolejnych szans na sukcesy w innych turniejach.

Kto jeszcze zagra w Londynie?

Odpadnięcie Jana Zielińskiego nie oznacza końca polskich emocji deblowych na londyńskiej trawie. W środę na kortach Wimbledonu zaprezentują się kolejni reprezentanci Polski. Karol Drzewiecki i Kamil Majchrzak przystąpią do rywalizacji w grze podwójnej, starając się osiągnąć lepszy wynik niż ich rodak i powalczyć o awans do drugiej rundy turnieju wielkoszlemowego.

Przeciwnikami polskiego debla w ich pierwszym spotkaniu będą Brazylijczyk Fernando Romboli i Australijczyk John Patrick Smith. Kibice liczą na udany występ Drzewieckiego i Majchrzaka, którzy spróbują przełamać złą passę polskich zawodników w tegorocznej edycji zmagań deblowych na brytyjskich kortach.