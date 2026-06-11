Dziedzictwo, odcinek 946: Koniec Cansel? Cennet przyłapie ją na kradzieży - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 946 - piątek, 12.06.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 946 odcinku serialu "Dziedzictwo" Cansel zdecyduje się uciec z domu Cennet z jej złotem. Synowa będzie przekonana, że w końcu jej współpraca z Trucizną wyjdzie na jaw, bo choć Nana nie domyśli się prawdy, to policjanci z pewnością szybko odkryją, że kilkukrotnie kontaktowała się ona z przestępcą i była jego wspólniczką.

W 946 odcinku serialu "Dziedzictwo" podstępna kobieta postanowi uprzedzić policję i wcześniej zniknąć, aby uniknąć odpowiedzialności za swoje czyny. Tyle tylko, że na drodze stanie jej Cennet! Teściowa zobaczy swoją synową z wielką torbą i od razu zainteresuje się sprawą. Wówczas jeszcze nie będzie świadoma tego, że Cansel ją okradła, dlatego uwierzy w jej kłamstwa i nawet sama całą zatroskana zatrzyma ją w domu!

Przerażona Cennet odkryje zniknięcie swojej biżuterii w 946 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Ale wszystko się zmieni, gdy w 946 odcinku serialu "Dziedzictwo" Cennet w końcu odkryje, że zniknęło jej złoto! Przerażona kobieta natychmiast poskarży się Cansel, która będzie spokojnie sobie ucztować w jej salonie. Zwłaszcza, że już będzie wiedzieć, że policja nic na nią nie ma, w związku z czym poczuje się bezkarnie. Ale tylko na moment!

Oczywiście, w 946 odcinku serialu "Dziedzictwo" Cansel będzie rżnąć głupa, gdy Cennet powie jej o zniknięciu swojej biżuterii, którą będzie mieć w swojej torbie. Synowa do niczego nie przyzna się zdenerwowanej teściowej. Mimo iż będzie widziała, ile ją to kosztuje, bo seniorka przerazi się nie na żarty! I nic dziwnego, gdyż w jednej chwili straci wszystko!

- Nie wierzę! Cansel! Moje złoto zniknęło! Ktoś mógł się włamać? Chyba oszaleję! - zdenerwuje się Cennet.

- Jakie znów złoto? - Cansel będzie robić dobrą minę do złej gry.

- Oszczędności mojego życia! Wszystko przepadło! Ja tego nie wytrzymam! - załamie się seniorka.

Złodziejka Cansel wpadnie przed teściową w 946 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W tym momencie w 946 odcinku serialu "Dziedzictwo" Cennet nachyli się po szklankę wody i przez przypadek zahaczy o torbę synowej, z której wypadnie jej złoto. Zszokowana seniorka od razu skieruje swój wzrok na Cansel, która spuści wzrok, bo zda sobie sprawę, że wpadła na gorącym uczynku. Czy to zatem będzie jej koniec?

Czy w 946 odcinku serialu "Dziedzictwo" seniorka pozbędzie się złodziejki ze swojego domu? A może bystrej Cennet znów uda się wywinąć spod topora? Jak się wytłumaczy i czy teściowa pozwoli jej zostać? Przekonamy się już w kolejnych odcinkach!

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