W poprzednim odcinku (940) Derya musiała wiedzieć, że prędzej czy później zwłoki jej siostry zostaną odnalezione. Teraz, Derya musi robić wszystko, aby jej tajemnica nie wyszła na jaw. Dociekliwa Ayse dotarła jednak do dowodów, które mogą pogrążyć Deryę podszywającą się pod swoją siostrę bliźniaczkę. Bezwzględna Derya w 940 chciała się pozbyć Ayse przerywając przewody w jej aucie, co doprowadziło do przykrego w skutkach wypadku drogowego. Kiedy Ayse walczy o zdrowie, Ferit musi złapać winowajcę. Wszystko w jego rękach!

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"Dziedzictwo" odc. 941: Ferit uwierzy wreszcie Ayse w winę Deryi?

W miejskim szpitalu poszkodowana po zaaranżowanym zamachu Ayse powoli i z ogromnym trudem dochodzi do siebie po makabrycznym wypadku. Widok cierpiącej kobiety wywołuje wstrząs w sercu Ferita, który nagle z przerażeniem uzmysławia sobie, że policjantka od samego początku miała całkowitą rację w sprawie potwornych zbrodni Deryi. Nie dość, że z zimną krwią zabiła swoją rodzoną siostrę Leylę, teraz próbuje pozbyć się także węszącej wokół tego dramatycznego zdarzenia Ayse. Czy Derya zapłaci wreszcie za swoje grzechy, czy uda jej się zmienić bieg wydarzeń? A może jej intrygi doprowadzą do kolejnej tragedii?

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"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 941. odcinek zostanie wyemitowany we niedzielę, 7 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

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"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: