Słońce zamiast korków na autostradzie. Te europejskie miasta warto zobaczyć w czerwcu

Jak zorganizować długi weekend czerwcowy w 2026 roku?

W 2026 roku Boże Ciało wypada 4 czerwca. To ustawowo wolny czwartek, co stwarza idealną okazję do zaplanowania dłuższego wypoczynku. Jeśli zdecydujesz się wziąć tylko jeden dzień urlopu w piątek 5 czerwca, zyskasz aż cztery dni wolnego z rzędu. To wystarczająco dużo czasu, by poczuć klimat zagranicznego miasta, zjeść kolację nad brzegiem morza i wrócić z nową energią, zanim w Polsce zaczną się największe letnie upały.

Wyjazd za granicę w tym terminie ma jeszcze jedną ogromną zaletę – przewidywalną pogodę. Podczas gdy w Polsce początek czerwca bywa kapryśny, na południu Europy możesz liczyć na bardzo przyjemne 22-26 stopni Celsjusza. Taka aura gwarantuje komfortowe warunki zarówno do intensywnego zwiedzania zabytków, jak i wypoczynku w kawiarnianych ogródkach bez męczących fal gorąca charakterystycznych dla lipca czy sierpnia.

Włoskie pewniaki: 2 godziny lotu po słońce i pizzę

Włochy to od lat najchętniej wybierany kierunek na szybki city break. Loty z wielu polskich miast do Rzymu czy Neapolu trwają zazwyczaj około dwóch godzin, co sprawia, że nie tracisz cennego czasu na transfery. Rzym to propozycja dla tych, którzy chcą poczuć magię historii na każdym kroku, z kolei Neapol kusi niepodrabialnym klimatem i najlepszą pizzą na świecie. To miasta, które tętnią życiem i oferują mnóstwo atrakcji dostępnych w zasięgu krótkiego spaceru.

Jeśli szukasz nieco tańszych opcji, warto zwrócić uwagę na Bergamo obok Mediolanu lub Bari położone w słonecznej Apulii. Są to kierunki wyjątkowo popularne wśród budżetowych przewoźników, dzięki czemu siatka połączeń jest gęsta i pozwala na bardzo elastyczne planowanie wylotu i powrotu. Bari to także świetna baza wypadowa do zwiedzania urokliwych, białych miasteczek regionu, które w czerwcu wyglądają wyjątkowo fotogenicznie.

Na plażę i tapas: Hiszpania i Malta

Hiszpańskie miasta takie jak Alicante czy Barcelona to doskonały wybór dla osób, które chcą połączyć zwiedzanie z pierwszymi w roku kąpielami w morzu. Alicante słynie z pięknych plaż położonych niemal w samym centrum miasta i doskonałej kuchni opartej na owocach morza. Barcelona z kolei zachwyca architekturą Gaudiego i tętniącą życiem promenadą La Rambla. Loty do Hiszpanii trwają nieco dłużej, bo około trzech godzin, ale atmosfera hiszpańskiej fiesty szybko wynagradza czas spędzony w samolocie.

Ciekawą alternatywą jest Malta. Ta niewielka wyspa ma tę zaletę, że jej rozmiar pozwala sprawnie zwiedzić najważniejsze atrakcje w zaledwie cztery dni. Możesz rano spacerować wąskimi uliczkami Valletty, a po południu relaksować się nad błękitną wodą w jednej z wielu skalistych zatoczek. Ze względu na swoją historię i unikalną architekturę, Malta jest jednym z najbardziej fotogenicznych miejsc w basenie Morza Śródziemnego.

Ucieczka od gorąca: Alternatywy blisko natury

Jeśli nie jesteś fanem wysokich temperatur i zamiast leżeć na plaży, wolisz aktywny wypoczynek, rozważ kierunek północny. Krótkie i często bardzo tanie loty do Norwegii, na przykład do Oslo lub Bergen, to świetna opcja na czerwcowy wyjazd. W tym czasie w Skandynawii dni są bardzo długie, a przyroda budzi się do życia w pełnej krasie. To idealne warunki do trekkingu i podziwiania fiordów w temperaturach, które sprzyjają wysiłkowi fizycznemu.

Praktyczne porady na 4-dniowy wyjazd

Planując wyjazd na Boże Ciało 2026, pamiętaj, że ten termin cieszy się ogromną popularnością. Loty warto rezerwować ze sporym wyprzedzeniem, gdy tylko linie lotnicze ogłoszą rozkłady na sezon letni. Najlepsze ceny zazwyczaj pojawiają się kilka miesięcy przed datą wylotu. Aby zaoszczędzić czas i pieniądze, postaraj się spakować tylko w bezpłatny bagaż podręczny. Niewielki plecak w zupełności wystarczy na cztery dni letniego wyjazdu, a ty unikniesz czekania na bagaż rejestrowany i szybciej ruszysz z lotniska na zwiedzanie miasta.

Oto dziesięć polskich hitów na czerwcowy city break [GALERIA]

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