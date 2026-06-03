Wypadek na hulajnodze pod Puławami. Dwóch 14-latków w szpitalu dzień przed nowym prawem

Groźny wypadek na hulajnodze w Rudach. 14-latkowie trafili do szpitala

Do zdarzenia doszło we wtorkowe popołudnie na ulicy Pompy w miejscowości Rudy w gminie Końskowola. Według wstępnych ustaleń policji, dwaj 14-letni chłopcy jechali razem na jednej hulajnodze elektrycznej z Puław w kierunku Rud. W pewnym momencie, poruszając się ze znaczną prędkością, stracili kontrolę nad pojazdem i z impetem upadli na asfalt. Na szczęście świadkiem całego zdarzenia był pracownik cywilny puławskiej komendy, który natychmiast udzielił poszkodowanym pierwszej pomocy i wezwał na miejsce służby ratunkowe. Obaj nastolatkowie zostali przetransportowani do szpitala w Lublinie, gdzie pozostali na dalszej obserwacji medycznej.

Nowe przepisy od 3 czerwca 2026. Kask na hulajnodze i rowerze obowiązkowy

Policjanci pracujący na miejscu zdarzenia ustalili, że żaden z poszkodowanych nastolatków nie miał na głowie kasku ochronnego. Ten wypadek jest tragicznym przypomnieniem, jak ważna jest ochrona głowy, która może zapobiec poważnym urazom. Co istotne, od środy 3 czerwca 2026 roku weszły w życie nowe przepisy, które nakładają na osoby poniżej 16. roku życia obowiązek noszenia kasku podczas jazdy na rowerze czy hulajnodze elektrycznej. Zignorowanie tego przepisu przez młodego użytkownika może skutkować nałożeniem na rodzica lub opiekuna prawnego mandatu w wysokości 100 złotych.

Policja apeluje do rodziców. Jedna hulajnoga to pojazd dla jednej osoby

W związku z wypadkiem w Rudach, policja ponownie apeluje do rodziców i opiekunów o wzmożoną czujność i edukowanie swoich dzieci w zakresie bezpieczeństwa na drodze. Funkcjonariusze przypominają, że hulajnoga elektryczna jest pojazdem przeznaczonym wyłącznie dla jednej osoby, a przewożenie pasażera drastycznie obniża stabilność i zwiększa ryzyko wypadku. Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz bezwzględne używanie kasku ochronnego to podstawowe zasady, które mogą ocalić zdrowie, a nawet życie najmłodszych. Warto o tym rozmawiać z dziećmi, zanim dojdzie do tragedii.

Źródło: Policja.pl