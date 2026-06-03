Światowy Dzień Roweru 2026 i akcja recyklingowa z gwiazdami! Tego jeszcze nie było [ZDJĘCIA]

Spis treści Sport Kocha Recykling - gwiazdy

Sport kocha recykling to nowy projekt edukacji ekologicznej, łączący sport i recykling. Pomysł kampanii zrodził się w głowie Dyrektora Generalnego Europejskiej Platformy Recyklingu (ERP Polska) - Pawła Palusa, który oprócz tego, że przewodzi jednej z największych organizacji odzysku w Polsce jest też zapalonym sportowcem. W akcję zaangażowali się już: Damian Janikowski - zapaśnik, brązowy medalista olimpijski z Londynu, zawodnik MMA, Karolina Szczepaniak - mistrzyni Polski w pływaniu, olimpijka z Pekinu i Londynu, Piotr Zelt - aktor, kolarz, Przemysław Szymanowski - zdobywca 55. medali Mistrzostw Polski w triathlonie, duathlonie i aquathlonie, Sebastian Szubski - olimpijczyk z Aten, kajakarz, uczestnicy sztafety „Wpław na Gotlandię”: Joanna Janicka i Wojciech Kostrzewa, Katarzyna Czerwińska - trenerka personalna, multimedalistka Mistrzostw Polski w aquathlonie, duathlonie i cross triathlonie, Sebastian Karaś - pływak, zdobywca 50 medali na Mistrzostwach Polski. Podczas wydarzenia poza ambasadorami obecni byli: Pola Bełtowska - skoczkini narciarska i kombinatorka norweska, olimpijka z Mediolanu 2026, Dariusz Pachut - pasjonat kajakarstwa, kanioningu, wspinaczki lodowej, nurkowania, zdobywający wodospady w ramach "Korony wodospadów", a także inne gwiazdy, wśród których znalazły się: Tamara Gonzalez - Perea, Eliza Gwiazda, Marta Tomczak, Mariusz Wawrzyńczyk, Damian Krysztofik. Wszyscy świętowali Światowy Dzień Roweru i podkreślali fakt, że rower jest przyjaznym dla środowiska środkiem transportu.

Joanna Jędrzejczyk co ją łączy z Lotkiem, gejami i kościołem

Sport Kocha Recykling - gwiazdy

W ramach kampanii „Sport kocha recykling” Europejska Platforma Recyklingu podnosi świadomość ekologiczną społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania z elektroodpadami i odpadami opakowaniowymi. Aby przekazać te istotne dla ochrony środowiska informacje angażuje się w wydarzenia sportowe, zrzeszające miłośników sportu i recyklingu, takie jak: „ISandS Cross Triathlon Tour 2026”, czy „Wpław na Gotlandię”. Z okazji Światowego Dnia Roweru 2 czerwca br. w Warszawie podczas wydarzenia organizowanego przez ERP Polska spotkali się twórcy tych wydarzeń wraz z gwiazdami sportu, dziennikarzami, sportowcami - amatorami, dziećmi oraz innymi osobami, którym bliski jest zdrowy tryb życia.

Część oficjalną wydarzenia poprowadził lekkoatleta, czterokrotny mistrz olimpijski - Robert Korzeniowski, a warsztaty sportowe, w tym zawody na macie - ambasador projektu - Damian Janikowski. Z recitalem muzycznym wystąpiła osobowość telewizyjna, prowadząca program „Must Be The Music”, wokalistka i aktorka - Patricia Kazadi. Było też wyjątkowe show półfinalisty programu „Mam Talent” - Benjamina Akbari, który jest mistrzem świata w dyscyplinie jaką jest freestyle football. Podczas wydarzenia goście mogli skosztować ekologicznych przekąsek od Bio Planet i otrzymali wyjątkowe niespodzianki z kosmetykami naturalnymi od Bandi.

Tak zmieniła się Maja Chwalińska. Niesamowita przemiana bohaterki Roland Garros! Zobacz zdjęcia

Blisko 300 dzieci z miast i gmin partnerskich, wśród których znalazły się: Puławy, Pabianice, Skórzec, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki i Dzielnica Targówek m.st. Warszawy uczestniczyło w rywalizacji sportowej na boisku. Były zapasy na macie, nauka trików z piłką w ramach freestyle football, nietypowe latające dywany, rury - „gąsienice” do skakania, worki przypominające te na śmieci, dmuchaniec z piłkami i dmuchaniec - kółko i krzyżyk. Poza zdobyciem konkretnej wiedzy na temat prawidłowej segregacji odpadów i właściwego postępowania z elektroodpadami dzieci uczestniczyły po prostu w doskonałej zabawie.