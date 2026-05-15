Dziedzictwo, odcinek 925: Wściekły Semih rozmówi się z Cansel! Wyda go przed Poyrazem - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 925 - czwartek, 21.05.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 925 odcinku serialu "Dziedzictwo" Semih ostro się wścieknie, gdy Poyraz przerwie jego wspólny piknik z Naną i Yusufem. Tym bardziej, że już zadba o to, aby usunął im się z drogi, a także ich nie odnalazł. Zdradzamy, że brat Cansel podstępem doprowadzi do jego zatrzymania, a następnie schowa telefon Maryam, aby nie mógł się z nią skontaktować.

Ale jego plan w 925 odcinku serialu "Dziedzictwo" zniweczy własna siostra, która po odzyskaniu wolności przez Poyraza sama wskaże mu miejsce pobytu brata, Nany i Yusufa, gdzie mężczyzna natychmiast się zjawi, a na dodatek się z nim rozmówi. I to samo Semin postanowi zrobić względem Cansel, gdyż domyśli się, że to właśnie jej sprawka.

Cansel nie pozwoli Semihowi być z Naną w 925 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W 925 odcinku serialu "Dziedzictwo" wściekły Semih ruszy w kierunku salonu fryzjerskiego siostry, gdzie już na wstępie ją zaatakuje. Ale Cansel nic sobie z tego nie zrobi. A wręcz przeciwnie, gdyż ochoczo przyzna mu się do tego, co zrobiła i to z uśmiechem na ustach!

- To ty powiedziałaś Poyrazowi, prawda? Skąd wiedziałaś, gdzie jestem? - wyrzuci jej brat.

- Myślałeś, że twoja siostra jest głupia? Wystarczyło chwilę pomyśleć. Zadałam sobie pytanie: „Gdzie Semih zabrałby ich na piknik?” I bingo. Potem zadzwoniłam do Poyraza. Ile razy mam ci powtarzać: trzymaj się od nich z daleka! Będę cię pilnować dniami i nocami, jeśli trzeba. Nie pozwolę ci zniszczyć sobie życia - zapowie mu siostra.

Oczywiście, w 925 odcinku serialu "Dziedzictwo" brat spróbuje jeszcze wpłynąć na jej uczucia, aby siostra mu trochę odpuściła. Ale bezdusznej i bezwzględnej Cansel nawet to nie ruszy, bo nigdy nie zgodzi się na związek Semiha z Naną!

- Przesadzasz. Chciałem tylko spędzić z nimi czas. Po prostu. Naprawdę chce ci się aż tak się męczyć? Nie żal ci tego dziecka, które nosisz? - spróbuje podejść ją Semih, ale nieskutecznie, bo Cansel postawi sprawę jasno - Masz trzymać się od niej z daleka. Koniec. Kropka.

Przebiegła Cansel przejrzy brata w 925 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W tym momencie w 925 odcinku serialu "Dziedzictwo" Semih zda sobie sprawę, ze nic więcej już u niej nie wskóra i odejdzie. Jednak nie będzie to równoznaczne tym, że będzie zamierzał jej posłuchać. A wręcz przeciwnie, gdyż nie będzie miał zamiaru rezygnować z Nany!

Do tego stopnia, że w 925 odcinku serialu "Dziedzictwo" uknuje już kolejną intrygę. Ale znów będzie musiał obejść się smakiem, bo sprytna Cansel znów wszystkiego się domyśli i ponownie pokrzyżuje jego plany!

