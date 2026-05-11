Dziedzictwo, odcinek 920: Poyraz oszaleje z zazdrości o Nanę! Rzuci się z pięściami na rywala - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 920 - sobota, 16.05.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 920 odcinku serialu "Dziedzictwo" Poyraz zjawi się w parku na sesji zdjęciowej Nany, gdzie jeszcze bardziej się nią zachwyci. I choć Maryam nie będzie wymagać jego ochrony, bo przecież będzie tam z Semihem, to jednak mężczyzna postanowi osobiście jej przypilnować, w razie gdyby zjawił się tam i Trucizna. Tyle tylko, że to będzie dla niego jedynie wymówką.

Ale mimo tego w 920 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana pozwoli mu zostać. Szczególnie, że Poyraz nie będzie miał zamiaru wracać i jak się dla niego okaże słusznie, bo będzie musiał "zainterweniować", gdy w pewnym momencie fotograf podejdzie do Maryam, aby poprawić jej dekolt. Jednak nawet dobrze nie zdąży jej dotknąć, gdy na drodze stanie mu zazdrosny Poyraz!

- Rozepnijmy dekolt - uzna fotograf.

- Ręce przy sobie! - zarządzi Poyraz.

Zazdrosny Poyraz zaatakuje fotografa Nany w 920 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W tym momencie w 920 odcinku serialu "Dziedzictwo" fotograf upuści swój apart, czego nie będzie mógł darować Poyrazowi! Do tego stopnia, że między mężczyznami od razu dojdzie do bójki, którą będzie musiała przerwać Nana!

- Zniszczyłeś aparat - zarzuci mu Ersin.

- Mam gdzieś twój aparat - odpowie mu Poyraz.

- Zostaw go! To moja sprawa. Sama o siebie zadbam - zwróci się do niego Nana, po czym ostrzeże artystę - A tobie następnym razem połamie ręce! Słyszysz co mówię?!

Ale nie tylko, bo Maryam w 920 odcinku serialu "Dziedzictwo" nie rozładuje napięcia, przez co Banu także będzie musiała się włączyć. I dopiero ona zdoła ich wszystkich uspokoić. Ale także tylko do czasu!

- Zwariowaliście? Uspokój się! Ersin to profesjonalista - odciągnie ją Banu.

- A ja mam swoje zasady - odpowie jej Nana.

- Rozumiem, ale zakończmy tę sesję bez nerwów - poprosi ją kobieta, na co Nana i Poyraz złagodnieją.

- Wróć na miejsce. Stań tam. Zaczynamy! - zgodzi się fotograf, po czym zacznie ją instruować - Gotowa? Ustaw się profilem do mnie. I uśmiechaj się.

Poyraz nie odpuści Erstinowi w 920 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Wszystko przez to, że w 920 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana posłusznie wykona jego polecania. Jednak na swój sposób, co nie do końca mu się spodoba. Aczkolwiek, gdy spróbuje to zmienić, to spotka się z kolejną ostrą reakcją Poyraza, po której sam zdecyduje się już odpuścić, bo zda sobie sprawę, że nic tym nie ugra.

- Kontynuujmy - poprosi ją Ersin.

- A co ja robię? - spyta go retorycznie Nana.

- Uśmiechnij się - poleci jej fotograf.

- Będzie patrzeć jak zechce - wtrąci się Poyraz.

Wówczas w 920 odcinku serialu "Dziedzictwo" Maryam spojrzy się na Poyraza, a on na nią. Tym bardziej, że ich zachowanie obojgu im zaimponuje. I choć otwarcie tego nie powiedzą, to oboje doskonale będą to czuli nie tylko w swoim sercu czy myślach, ale i oczach, które ich zdradzą!

