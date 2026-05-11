La promesa, odcinek 392: Szokujący powrót Jimeny! Czy obłąkana żona Manuela zniszczy spokój w pałacu?

W poprzednim odcinku (391) Jana wyznała Ablowi, że to Manuel jest jej jedyną miłością, a Maria i Vera pokłóciły się o znalezione pieniądze. Cruz z furią obserwowała przygotowania ślubne Cataliny, która postanowiła założyć suknię zmarłej matki.
Powrót niechcianej synowej i miłosne sekrety
Spokój w pałacu zostaje brutalnie przerwany przez niespodziewane przybycie Jimeny, której obecność po ostatnich dramatycznych wydarzeniach wywołuje u wszystkich ogromne zaniepokojenie. Kim jest Jimena i co wydarzyło się wcześniej? Otóż Jimena to postać złożona i enigmatyczna. Początkowo zaręczona z Tomásem, po jego śmierci wyszła za Manuela, popadając na jego punkcie w obsesję i posuwając się nawet do udawania ciąży oraz samookaleczania, by zatrzymać go przy sobie. Co więcej, więziła Catalinę w pokoju, który następnie podpaliła. W związku z jej pojawianiem się w pałacu, Manuel zbiera się na szczerość wobec Abla i opowiada mu o swojej skomplikowanej relacji z Janą, co stawia lekarza w trudnym położeniu.
Virtudes znajduje zatrudnienie, a Pelayo dalej knuje za plecami ukochanej
Pía i Rómulo decydują się zatrudnić Virtudes jako służącą, mając nadzieję, że córka Simony odnajdzie się w nowej roli, podczas gdy Salvador, wspierany przez kolegów, szykuje dla Marii wyjątkową, romantyczną kolację. Jednocześnie na salonach wrze – Petra nie kryje żalu do Ignacia za jego zażyłość z Margaritą, a Pelayo próbuje przekonać Catalinę, by pozwolili Lorenzo dołączyć do ich wspólnego interesu.
„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 391. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.
W serialu występują:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)