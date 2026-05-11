La promesa, odcinek 392: Szokujący powrót Jimeny! Czy obłąkana żona Manuela zniszczy spokój w pałacu?

W poprzednim odcinku (391) Jana wyznała Ablowi, że to Manuel jest jej jedyną miłością, a Maria i Vera pokłóciły się o znalezione pieniądze. Cruz z furią obserwowała przygotowania ślubne Cataliny, która postanowiła założyć suknię zmarłej matki.

Powrót niechcianej synowej i miłosne sekrety

Spokój w pałacu zostaje brutalnie przerwany przez niespodziewane przybycie Jimeny, której obecność po ostatnich dramatycznych wydarzeniach wywołuje u wszystkich ogromne zaniepokojenie. Kim jest Jimena i co wydarzyło się wcześniej? Otóż Jimena to postać złożona i enigmatyczna. Początkowo zaręczona z Tomásem, po jego śmierci wyszła za Manuela, popadając na jego punkcie w obsesję i posuwając się nawet do udawania ciąży oraz samookaleczania, by zatrzymać go przy sobie. Co więcej, więziła Catalinę w pokoju, który następnie podpaliła. W związku z jej pojawianiem się w pałacu, Manuel zbiera się na szczerość wobec Abla i opowiada mu o swojej skomplikowanej relacji z Janą, co stawia lekarza w trudnym położeniu.

Virtudes znajduje zatrudnienie, a Pelayo dalej knuje za plecami ukochanej

Pía i Rómulo decydują się zatrudnić Virtudes jako służącą, mając nadzieję, że córka Simony odnajdzie się w nowej roli, podczas gdy Salvador, wspierany przez kolegów, szykuje dla Marii wyjątkową, romantyczną kolację. Jednocześnie na salonach wrze – Petra nie kryje żalu do Ignacia za jego zażyłość z Margaritą, a Pelayo próbuje przekonać Catalinę, by pozwolili Lorenzo dołączyć do ich wspólnego interesu.

„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 391. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)