La promesa, odcinek 392: Szokujący powrót Jimeny! Czy obłąkana żona Manuela zniszczy spokój w pałacu?

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-05-11 14:41

Emocje w La Promesie sięgają zenitu! Gdy wydawało się, że życie w pałacu wraca do normy, u bram posiadłości staje Jimena, której obecność budzi w personelu paraliżujący strach. Tymczasem Pelayo knuje z Lorenzo, a Manuel decyduje się na odważne wyznanie wobec Abla. Czy powrót niezrównoważonej żony Manuela doprowadzi do kolejnej tragedii? Odcinek 392 do obejrzenia w poniedziałek, 18 maja. Zachęcamy do czytania naszych streszczeń, żeby nie przegapić żadnego wątku.

La promesa - Manuel, Jimena
La promesa - Manuel La Promesa - pałac tajemnic - Pelayo La promesa - Pelayo La promesa - pałac tajemnic, odcinek 337: Cruz i Lorenzo łączą siły w spisku, by pozbyć się Curra z pałacu
Galeria zdjęć 8

W poprzednim odcinku (391) Jana wyznała Ablowi, że to Manuel jest jej jedyną miłością, a Maria i Vera pokłóciły się o znalezione pieniądze. Cruz z furią obserwowała przygotowania ślubne Cataliny, która postanowiła założyć suknię zmarłej matki.

Loreen x Eska.pl WYWIAD

Powrót niechcianej synowej i miłosne sekrety

Spokój w pałacu zostaje brutalnie przerwany przez niespodziewane przybycie Jimeny, której obecność po ostatnich dramatycznych wydarzeniach wywołuje u wszystkich ogromne zaniepokojenie. Kim jest Jimena i co wydarzyło się wcześniej? Otóż Jimena to postać złożona i enigmatyczna. Początkowo zaręczona z Tomásem, po jego śmierci wyszła za Manuela, popadając na jego punkcie w obsesję i posuwając się nawet do udawania ciąży oraz samookaleczania, by zatrzymać go przy sobie. Co więcej, więziła Catalinę w pokoju, który następnie podpaliła. W związku z jej pojawianiem się w pałacu, Manuel zbiera się na szczerość wobec Abla i opowiada mu o swojej skomplikowanej relacji z Janą, co stawia lekarza w trudnym położeniu.

Virtudes znajduje zatrudnienie, a Pelayo dalej knuje za plecami ukochanej

Pía i Rómulo decydują się zatrudnić Virtudes jako służącą, mając nadzieję, że córka Simony odnajdzie się w nowej roli, podczas gdy Salvador, wspierany przez kolegów, szykuje dla Marii wyjątkową, romantyczną kolację. Jednocześnie na salonach wrze – Petra nie kryje żalu do Ignacia za jego zażyłość z Margaritą, a Pelayo próbuje przekonać Catalinę, by pozwolili Lorenzo dołączyć do ich wspólnego interesu.

La promesa - Manuel, Jimena
Galeria zdjęć 8

„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 391. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "La Promesa - pałac tajemnic". 5 powodów, dla których warto oglądać ten hiszpański serial

"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

  • Ana Garcés (jako Jana Expósito)
  • Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
  • Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
  • Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
  • María Castro (jako Pía Adarre)
  • Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
  • Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
  • Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
  • Teresa Quintero (jako Candela García)
  • Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
  • Paula Losada (jako Jimena)
  • Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
  • Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
  • Marga Martínez (jako Petra Arcos)
  • Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
  • Sara Molina (jako María Fernández)
  • Laura Simón (jako Lola Montoro)
  • Rafa de Vera (jako Conrado Funes)
Sonda
Oglądasz serial "La Promesa – pałac tajemnic"?
La Promesa - pałac tajemnic
Hiszpańskie seriale
Streszczenia seriali