Dziedzictwo, odcinek 912: Poyraz ogłosi swoje zaręczyny z Naną! Zszokowana Cennet straci przytomność na widok obrączek - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 912 - piątek, 8.05.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 912 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana i Poyraz będą robić wszystko, aby ściągnąć z palców obrączki, które nałożył im na palce Tekin. Tyle tylko, że nie będą w stanie ich zdjąć. Zwłaszcza, gdy senior zjawi się w warsztacie narzeczonego Maryam, a tuż po nim zawitają do niego także Cennet z Cansel.

Oczywiście, w 912 odcinku serialu "Dziedzictwo" Poyraz od razu ich ze sobą zapozna, po czym Tekin od razu zapragnie, aby młodzi podzielili się radosną nowiną z matką i bratową mężczyzny.

- Obwieściliście już dobrą nowinę? - spyta ich Tekin.

- Jaką? - zdziwi się Cennet.

Poyraz powie matce, że oświadczył się Nanie w 912 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Jednak w 912 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana i Poyraz będą innego zdania i spróbują odwieźć Tekina od tego pomysłu. Ale staruszek nie odpuści i w efekcie sam się przed nimi wygada!

- To nic takiego - spróbuje wykręcić się Nana.

- Nie przesadzajmy - doda Poyraz.

- Nie krępujcie się. Pokażcie obrączki, niech się ucieszą - zasugeruje im senior.

W tym momencie w 912 odcinku serialu "Dziedzictwo" Cennet aż zblednieje, ale Poyraz zda sobie sprawę, że mleko już się wylało i postanowi wziąć to na swoje barki. Syn powie matce o swoich zaręczynach z Naną, czego zszokowana seniorka już nie zniesie i nagle straci przytomność.

- Poyraz? Co to ma znaczyć? - dopyta go matka.

- Poprosiłem dziś Nanę o rękę - odpowie jej syn.

- Co? Wy... Co zrobiłeś? - rzuci Cennet, po zemdleje.

Cennet nie wytrzyma po usłyszeniu radosnej nowiny w 912 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W tej chwili w 912 odcinku serialu "Dziedzictwo" Poyraz natychmiast ruszy matce na pomoc i ze strachem spojrzy na Nanę. Tym bardziej, że Cennet przez dłuższą chwilę nie będzie odzyskiwać przytomności, przez co nie będzie z nią żadnego kontaktu.

- Mamo! Proszę cię, to nic takiego - spróbuje ocknąć ją syn.

Ale na szczęście, w 912 odcinku serialu "Dziedzictwo" Cennet w końcu się wybudzi, dzięki czemu Poyraz odetchnie z ulgą. Jednak matka wcale nie ucieszy się z radosnej nowiny syna, a Tekin zrozumie, że nieco się pośpieszył z jej ogłaszaniem.

