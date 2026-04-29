Dziedzictwo, odcinek 906: Zdeterminowana Nana zakradnie się wieczorem do pokoju Poyraza! Spędzą razem noc? - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 906 - piątek, 1.05.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 906 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana i Yusuf postanowią kupić Poyrazowi prezent za pierwsze pieniądze zarobione w jego warsztacie. Tym bardziej, że zechcą mu się jakoś odwdzięczyć za wszystko, co dla nich zrobił, a przede wszystkim to, że uratował ich przed niebezpiecznym Trucizną i pomyślą właśnie o drobnym podarku w postaci swetra.

Tyle tylko, że w 906 odcinku serialu "Dziedzictwo" nie będą znać rozmiaru Poyraza, który Maryam postanowi poznać, zakradając się wieczorem do jego pokoju pod jego nieobecność. Ale jak się okaże wyłącznie chwilową! Wszystko przez to, że mężczyzna szybko wróci, nim Nana w ogóle zdąży go poznać, gdyż przed jego powrotem zdoła jedynie wyciągnąć jedną z koszul, ktorą w pośpiechu szybko schowa, a sama ukryje się za zasłonką.

Poyraz nakryje Nanę w swoim pokoju w 906 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Początkowo w 906 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nanie uda się pozostać niezauważoną, bo po wejściu do pokoju Poyraz odwróci się do niej tyłem i przebierze. Jednak następnie chwyci po tomik wierszy i zacznie go czytać, po czym spojrzy na dziwnie układając się zasłonkę i w w tym momencie domyśli się, że nie jest tam sam!

- Kto tam jest? - zapyta od razu, a gdy nie usłyszy odpowiedzi, to osobiście pójdzie sprawdzić. Zwłaszcza, że nawet przez myśl mu nie przejdzie, że mogłaby to być Nana!

W 906 odcinku serialu "Dziedzictwo" zszokowany Poyraz od razu zażąda wyjaśnień, a Nana od razu zacznie szukać sobie wymówek. Maryam nie będzie chciała zdradzić prawdziwego powodu, aby nie zepsuć mu niespodzianki. Ale mężczyzna tak łatwo jej nie odpuści!

- Co tu robisz? - spyta Poyraz.

- Nic... Patrzyłam na pokój - odpowie szybko Nana.

- Mów prawdę! - zażąda Poyraz, ale Maryam gwałtownie zmieni temat. Jednak tym wcale nie zbije go z tropu, bo od razu zada jej to samo pytanie.

Maryam ucieknie z pokoju Poyraza w 906 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Aczkolwiek wtedy w 906 odcinku serialu "Dziedzictwo" rozlegnie się głos jego matki, po którym Nana od razu wróci z powrotem za zasłonkę, aby tylko Cennet jej nie nakryła. I choć na szczęście, uda jej się ukryć przed seniorką, to z Poyrazem tak łatwo jej nie pójdzie.

- Mów co tu robisz! - ponowi żądanie Poyraz, na co Nana zacznie rżnąć głupa - Ja?

- Ty! - nie odpuści jej.

Jednak ostatecznie w 906 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana znajdzie sposób, aby wykiwać i jego. Maryam uda, że zwołał ją Yusuf. I choć mężczyzna nic takiego nie usłyszy, bo oczywiście nie będzie mieć to miejsca, to jednak jego opiekunka tak to rozegra, aby wyglądało inaczej. I dzięki temu wybrnie z niewygodnej sytuacji, gdyż w końcu uda jej się uciec z jego pokoju!

- Yusuf mnie woła? - spyta go Nana.

- Nie woła - uzna Poyraz.

- Woła, nie słyszałeś - Maryam postawi na swoim, po czym zostawi go samego bez słowa wyjaśnienia, co Poyraz na koniec wymownie skwituje - Wariatka!

