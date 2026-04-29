"Akacjowa 38", odc. 872. Leonor przyłapana na gorącym uczynku

Streszczenie 872. odcinka serialu "Akacjowa 38"

Kobieta nie potrafi dłużej usiedzieć w czterech ścianach i postanawia czym prędzej uświadomić Diega o jego znakomitym stanie zdrowia. Tymczasem Leonor za wszelką cenę ukrywa swoją zażyłość z Inigiem, ponieważ wybranek w świetle prawa ma małżonkę. Sekretny romans wychodzi jednak na jaw za sprawą dony Susany, która z zaskoczenia nakrywa parę. W innej części miasta generał Zavala usiłuje pozbawić Silvię życia za pomocą toksycznej substancji. Wojskowy nie zdaje sobie jednak sprawy, że sprytna ofiara zdążyła wcześniej podmienić śmiertelną miksturę na bezpieczny roztwór. Z kolei pułkownik Valverde zwraca się do Felipe z pilną prośbą o znalezienie wiarygodnego funkcjonariusza policji, któremu mógłby powierzyć kluczowe informacje.

Fabuła hiszpańskiej produkcji "Akacjowa 38"

Widzowie poznają ciężarną Carmen uwikłaną w małżeństwo z wyjątkowo agresywnym tyranem. Pewnej nocy odurzony alkoholem mąż usiłuje dopuścić się na niej gwałtu. Kobieta w akcie desperackiej samoobrony uderza oprawcę ciężkim przedmiotem w głowę. Przekonana o popełnieniu brutalnego morderstwa gromadzi najcenniejsze domowe przedmioty i z pomocą własnej matki grzebie ciało w leśnym gąszczu. Bezpośrednio po tym zdarzeniu bohaterki ratują się pospieszną ucieczką, podczas której na świat przychodzi mała Inocencia.

Pragnąc zapewnić noworodkowi całkowite bezpieczeństwo, zdesperowana matka oddaje córkę pod opiekę zakonnic i przysięga jej rychły powrót do sierocińca. Następnie zbiegłe kobiety ruszają do niewielkiej miejscowości zamieszkiwanej przez brata Carmen. W trakcie wyczerpującej wyprawy stan zdrowia głównej bohaterki ulega drastycznemu pogorszeniu, ale z pomocą przychodzi jej niezwykle zaangażowany w sprawę medyk. Aby ostatecznie odciąć się od tragicznej przeszłości, uciekinierka zmienia tożsamość na Manuelę. Niedługo później obie z matką znajdują zatrudnienie jako służba w prestiżowej madryckiej kamienicy pod numerem 38.