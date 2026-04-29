"Akacjowa 38", odc. 873. Arturo zgłasza kradzież, a Rosina przekazuje wstrząsające wieści

"Akacjowa 38", odcinek 873. Kto zlecił morderstwo?

Diego za wszelką cenę próbuje wytropić sprawcę, który celując w niego, ostatecznie pozbawił życia Martina. Bohater głęboko wierzy, że złapany morderca wyjawi mu nazwisko swojego bezpośredniego zleceniodawcy. Tymczasem Blanca informuje Jaimego o perfidnym spisku Ursuli, którego głównym założeniem było zniszczenie jej relacji z Leonor. Sama Ursula wraca wspomnieniami do czasów młodości w Odessie. Kobieta przypomina sobie dawne plany rodziców, którzy chcieli zaaranżować jej małżeństwo z synem zamożnej rosyjskiej rodziny, aby w ten sposób zażegnać poważne problemy finansowe. Z kolei Arturo udaje się na komendę policji, by donieść komisarzowi o kradzieży biżuterii jego żony, o co oskarża Silvię. Rosina w dość bezwzględny sposób przekazuje Casildzie tragiczną wiadomość o utracie męża. Zrozpaczona kobieta uznaje to za ponury żart i stanowczo odrzuca bolesne rewelacje. Na innym froncie Susana i Trini, będąc naocznymi świadkami bliskiego spotkania Leonor z Inigiem, doradzają Florze, by znacznie baczniej przyglądała się zachowaniu swojego partnera.

Fabuła "Akacjowej 38"

Główna oś fabularna hiszpańskiej produkcji skupia się na dramatycznych losach ciężarnej Carmen, tkwiącej w małżeństwie z niezwykle agresywnym tyranem. Gdy pewnego wieczoru nietrzeźwy mąż próbuje wymusić na niej stosunek fizyczny, kobieta w akcie desperackiej samoobrony zadaje mu potężny cios twardym narzędziem. Przekonana o śmierci swojego oprawcy, pakuje najcenniejsze przedmioty i wraz z matką zakopuje ciało w leśnej głuszy. Rozpoczyna się ucieczka w nieznane, podczas której bohaterka wydaje na świat córkę, nadając jej imię Inocencia.

Chcąc uchronić noworodka przed jakimkolwiek niebezpieczeństwem, Carmen decyduje się pozostawić dziewczynkę w sierocińcu przy klasztorze, przysięgając jej rychły powrót w przyszłości. Następnie kobiety wyruszają do miasteczka zamieszkiwanego przez brata głównej bohaterki, jednak w trakcie wyczerpującej podróży jej stan zdrowia drastycznie się pogarsza. Pomocna dłoń nadchodzi ze strony miejscowego medyka, który z miejsca ulega urokowi nowej pacjentki. Aby zmylić potencjalne tropy i organy ścigania, uciekinierki całkowicie zmieniają tożsamość – od tej pory Carmen funkcjonuje jako Manuela. Obie kobiety znajdują ostatecznie zatrudnienie jako służba w luksusowej kamienicy pod adresem Akacjowa 38.