Dziedzictwo, odcinek 904: Nana przechytrzy Cennet! Tak załatwi matkę Poyraza - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 904 - środa, 29.04.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 904 odcinku serialu "Dziedzictwo" Cennet będzie z siebie ogromnie dumna, że dała Nanie uwłaczające zadanie. Tym bardziej, że będzie przekonana, że Maryam zejdzie się z nim cały dzień, czym z radością pochwali się Cansel, która tak jak ona będzie ją gnębić. Tyle tylko, że w swoim salonie fryzjerskim, a w domu tę rolę przejmie matka Poyraza.

Aczkolwiek w 904 odcinku serialu "Dziedzictwo" mocno się zdziwi, gdy tuż po chwili zobaczy, jak Nana rozwiesza już pranie na zewnątrz. Wówczas Cennet momentalnie zakończy rozmowę z Cansel i pójdzie na zewnątrz, aby zobaczyć, co się dzieje.

Nana odkryje podstęp Cennet w 904 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Jednak w 904 odcinku serialu "Dziedzictwo" i ją przechytrzy Nana, która nie da się nabrać na bajkę o zepsutej pralce i szybko ogarnie całe pranie, jakie zrzuci na nią Cennet, czym ogromie ją zaskoczy!

- Skończyłam. Teraz dobrze? - spyta z nadzieją Nana.

- Jak to zrobiłaś? - spyta zszokowana Cennet.

- Znam się na sprzęcie. Pralka działa. Wrzuciłam pranie i gotowe - powie radośnie Maryam.

W tej chwili w 904 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana postanowi jeszcze dobić Cennet, ale wówczas matka Poyraza momentalnie się ocknie i da jej kolejne zadania. Seniorka nie będzie miała zamiaru odpuszczać Maryam, a co więcej nie pozwoli, aby to ona była górą!

- Odniosę miskę - doda po chwili Nana.

- Ja to zrobię. Ty idź do składziku. Trzeba tam posprzątać. Wystaw wszystko, wysprzątaj, a potem wstaw z powrotem. To jest ciężka praca. Ja jestem na to za stara. Poradzisz sobie? - zapyta ją Cennet.

- Oczywiście - odpowie Maryam.

Matka Poyraza nie daruje Maryam w 904 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W tym momencie w 904 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana zgodnie z poleceniem uda się do składziku, a Cennet jeszcze chwilę zostanie na zewnątrz z miską w ręku. Wszystko przez to, że wciąż nie będzie mogła wyjść z podziwu, jak Maryam ją rozpracowała i załatwiła.

Ale w 904 odcinku serialu "Dziedzictwo" to wcale nie będzie koniec wojny i prób pozbycia się Maraym z jej rezydencji! A wręcz przeciwnie, bo ta dopiero teraz się dla niej zacznie!

