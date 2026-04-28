Dziedzictwo, odcinek 904: Nana przechytrzy Cennet! Tak załatwi matkę Poyraza - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
2026-04-28 17:24

W 904 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana przejrzy zamiary Cennet i załatwi ją jej własną bronią. Maryam nie da się nabrać na gierki matki Poyraza, czym mocno ją zszokuje. Tym bardziej, ze nie będzie podejrzewała opiekunki Yusufa o taką mądrość. Ale oczywiście nie będzie to równoznaczne z tym, że jej odpuści! A wręcz przeciwnie, bo jak już pierwszy szok opadnie, to w 904 odcinku serialu "Dziedzictwo" znajdzie dla niej kolejne zadanie! Jakie tym razem? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA!

Autor: VOD TVP/ Materiały prasowe Nana i Cennet z tureckiego serialu "Dziedzictwo" stojące na podwórku, z praniem rozwieszonym w tle. Scena konfrontacji matek z 904. odcinka. Więcej o ich perypetiach można przeczytać na Super Seriale.

"Dziedzictwo" odcinek 904 - środa, 29.04.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 904 odcinku serialu "Dziedzictwo" Cennet będzie z siebie ogromnie dumna, że dała Nanie uwłaczające zadanie. Tym bardziej, że będzie przekonana, że Maryam zejdzie się z nim cały dzień, czym z radością pochwali się Cansel, która tak jak ona będzie ją gnębić. Tyle tylko, że w swoim salonie fryzjerskim, a w domu tę rolę przejmie matka Poyraza.

Aczkolwiek w 904 odcinku serialu "Dziedzictwo" mocno się zdziwi, gdy tuż po chwili zobaczy, jak Nana rozwiesza już pranie na zewnątrz. Wówczas Cennet momentalnie zakończy rozmowę z Cansel i pójdzie na zewnątrz, aby zobaczyć, co się dzieje.

Nana odkryje podstęp Cennet w 904 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Jednak w 904 odcinku serialu "Dziedzictwo" i ją przechytrzy Nana, która nie da się nabrać na bajkę o zepsutej pralce i szybko ogarnie całe pranie, jakie zrzuci na nią Cennet, czym ogromie ją zaskoczy!

- Skończyłam. Teraz dobrze? - spyta z nadzieją Nana.

- Jak to zrobiłaś? - spyta zszokowana Cennet.

- Znam się na sprzęcie. Pralka działa. Wrzuciłam pranie i gotowe - powie radośnie Maryam.

W tej chwili w 904 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana postanowi jeszcze dobić Cennet, ale wówczas matka Poyraza momentalnie się ocknie i da jej kolejne zadania. Seniorka nie będzie miała zamiaru odpuszczać Maryam, a co więcej nie pozwoli, aby to ona była górą!

- Odniosę miskę - doda po chwili Nana.

- Ja to zrobię. Ty idź do składziku. Trzeba tam posprzątać. Wystaw wszystko, wysprzątaj, a potem wstaw z powrotem. To jest ciężka praca. Ja jestem na to za stara. Poradzisz sobie? - zapyta ją Cennet.

- Oczywiście - odpowie Maryam.

Matka Poyraza nie daruje Maryam w 904 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W tym momencie w 904 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana zgodnie z poleceniem uda się do składziku, a Cennet jeszcze chwilę zostanie na zewnątrz z miską w ręku. Wszystko przez to, że wciąż nie będzie mogła wyjść z podziwu, jak Maryam ją rozpracowała i załatwiła.

Ale w 904 odcinku serialu "Dziedzictwo" to wcale nie będzie koniec wojny i prób pozbycia się Maraym z jej rezydencji! A wręcz przeciwnie, bo ta dopiero teraz się dla niej zacznie!

