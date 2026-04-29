Uroczystości pogrzebowe Łukasza Litewki przyciągnęły do Sosnowca wyjątkowo liczne zgromadzenie. W ostatniej drodze zmarłemu posłowi Lewicy oraz znanemu działaczowi społecznemu towarzyszyli nie tylko zwykli obywatele, wdzięczni za jego charytatywną działalność, ale również czołowi przedstawiciele polskiej sceny politycznej. Na miejscu zjawili się między innymi prezydent Karol Nawrocki, szef rządu Donald Tusk, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oraz były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Zgromadzeni nie kryli głębokiego poruszenia i smutku. Ceremonii żałobnej przewodniczył biskup sosnowiecki Artur Ważny, który w swoim kazaniu postanowił nawiązać do pasji polityka, czyli piłki nożnej. Duchowny odniósł się bezpośrednio do rozgrywek Ligi Mistrzów i emocjonującego starcia pomiędzy PSG a Bayernem Monachium, zakończonego triumfem Paryżan 5:4. Kapłan przytoczył z ambony wzruszające słowa przyjaciela zmarłego parlamentarzysty.

92

Najdroższy przyjacielu Łukaszu, dzisiaj rano czekałem na Twój telefon. Domyślam się, że powiedziałbyś o tym, że wczorajszy mecz w Paryżu powinien być finałem Ligi Mistrzów. Rzuciłbyś paroma żartami, jak to było w Twoim codziennym zwyczaju. Powiedziałbyś też, że ta wiosna powinna się już zdecydować. Czekałem na ten Twój poranny telefon, ale niestety zamiast niego jest bolesna cisza i ogromna pustka, której chyba niczym nie zapełnimy. Pozwól, że odczytam słowa, które kierują do Ciebie Twoi przyjaciele, Twój ukochany Team Litewka

— takie słowa odczytał z ambony duchowny w trakcie nabożeństwa.

