"Akacjowa 38", odc. 871. Prawda o Samuelu niespodziewanie wyjdzie na jaw

"Akacjowa 38", odcinek 871 - streszczenie

W najnowszym epizodzie Inigo ostatecznie wyraża zgodę, aby Leonor przelała na papier historię o tym, jak wspólnie z siostrą przywłaszczyli sobie tożsamość ofiar bandytów oraz przejęli akt własności lokalu La Deliciosa. Z kolei Arturo udaje się na spotkanie z Carvajalem, stanowczo domagając się od niego uratowania Silvii. Tymczasem Blanca wraca do zdrowia, a Jaime przekazuje jej radosne wieści. Okazuje się, że Diego czuje się dobrze i wkrótce zostanie podjęta próba natychmiastowego wyciągnięcia go z więzienia. Mężczyzna daje również jasno do zrozumienia Samuelowi, że doskonale wie o jego dotychczasowych kłamstwach i podłych intrygach. Z kolei po badaniu medycznym lekarz diagnozuje u Casildy całkowitą amnezję wybiórczą. Jej umysł wyparł z pamięci wszelkie wspomnienia o Martinie. Najbliżsi wspólnie podejmują decyzję, aby na razie zataić przed nią brutalną prawdę o minionych wydarzeniach.

O czym opowiada hiszpański serial "Akacjowa 38"?

Produkcja skupia się na dramatycznych losach Carmen, młodej kobiety spodziewającej się dziecka, która tkwi w toksycznym małżeństwie. Pewnego razu jej pijany mąż wraca do domu i próbuje dokonać na niej gwałtu. Kobieta w akcie desperackiej samoobrony uderza oprawcę ciężkim przedmiotem. Będąc w szoku i w głębokim przekonaniu, że doprowadziła do jego śmierci, kradnie z domu cenne przedmioty, po czym z pomocą matki zakopuje ciało w leśnej gęstwinie. Następnie obie uciekają z miejsca zdarzenia. W trakcie wyczerpującej tułaczki Carmen rodzi dziewczynkę, której nadaje imię Inocencia.

Ze względów bezpieczeństwa pozostawia niemowlę w przyklasztornym sierocińcu, przysięgając, że kiedyś po nie wróci. Kobiety ruszają w stronę miasteczka, gdzie przebywa brat uciekinierki, jednak stan zdrowia młodej matki drastycznie się pogarsza. Pomocy udziela jej miejscowy medyk, który szybko ulega jej urokowi. Aby zatrzeć za sobą ślady, Carmen i jej matka przyjmują fałszywe tożsamości. Od teraz główna bohaterka nazywa się Manuela. Obie zatrudniają się jako służące w eleganckiej kamienicy przy ulicy Akacjowej 38.