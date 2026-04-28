Seniorzy także dbają o swoje relacje romantyczne – pomaga im w tym innowacja „Dojrzale Razem”

Razem od zawsze i na zawsze

Projekt „Dojrzale Razem” powstał z myślą o parach seniorskich, które borykają się z problemem oddalania się w swoich relacjach. Celem inicjatywy jest pomoc w odbudowie bliskości i intymności, a także walka z samotnością, która często dotyka osoby starsze. Innowacyjność działań polega na wykorzystaniu narzędzi, które wspierają otwartą komunikację i zbliżają partnerów, nawet w przypadku, gdy tylko jedna osoba w związku zdecyduje się aktywnie uczestniczyć w programie. Co ważne uczestnikami byli nie były tylko kobiety, ale pojawili się także mężczyźni, którzy zaskoczyli swoją otwartością. Szczególnie ci, którzy zazwyczaj mają trudności w wyrażaniu emocji, stali się bardziej otwarci, co udowodniło ogromny potencjał programu w przełamywaniu barier w relacjach.

„Można by pomyśleć, że będąc tyle lat razem, bliskość i intymność jest naturalną częścią codzienności i nie ma potrzeby jej pielęgnacji. Jednak rozmowy z seniorami potwierdziły, że jest zupełnie inaczej. Dlatego jesteśmy tak zaangażowani w te działania i czujemy, że naprawdę zmieniają one codzienność par seniorów na lepsze. Już po pierwszej fazie testów, uczestnicy zauważyli, że zaczęli lepiej rozumieć potrzeby drugiej połówki i teraz rozmawiają o nich w sposób, który wcześniej wydawał się nieosiągalny” – mówi Marta Białek-Graczyk, Prezeska Zarządu Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ‘ę’.

Drobne gesty, które mają ogromną wartość

Podczas pierwszej fazy testów projektu, uczestnicy zaczęli omawiać trudne tematy, które wcześniej nie były poruszane. Działania te umożliwiły im otwarcie się na nowe formy komunikacji, co miało realny wpływ na poprawę relacji seniorów. Często osoby, które na początku deklarowały brak problemów w swoim długoletnim związku, odkryły, że dzięki programowi zaczęły rozmawiać o kwestiach, które wcześniej były tematami tabu. Zakończona pierwsza faza testowania przyniosła niesamowite efekty – uczestnicy zaczęli lepiej rozumieć potrzeby swoich partnerów, a ich komunikacja stała się bardziej efektywna. Wzrosło również zaangażowanie w codzienność, a pary zaczęły doceniać drobne gesty, których wcześniej nie zauważali.

„Uczestnicy podzielili się z nami, że udział w projekcie zainicjował głębokie zmiany w ich relacjach. Zaczęli inaczej myśleć o swoich partnerach, lepiej rozumieć ich potrzeby, w tym te, które wcześniej były trudne do zaakceptowania. To właśnie był cel tego projektu – pomóc parom przełamać bariery w komunikacji, wzmocnić więzi i umożliwić im otwarte rozmowy o swoich potrzebach. Widzimy, jak „Dojrzale Razem” realnie wpływa na poprawę jakości życia uczestników, a efekty, które udało nam się osiągnąć, przerosły nasze oczekiwania” – dodaje Marta Białek-Graczyk.

Rozwiązanie „Dojrzale Razem” to odpowiedź na realne potrzeby społeczne – nie tylko wspiera budowanie więzi wśród seniorów, ale także przyczynia się do zmniejszenia poczucia samotności, które jest powszechne w tej grupie wiekowej. Uczestnicy zyskali narzędzia do lepszego rozumienia emocji i potrzeb partnerów, co znacząco wpłynęło na jakość ich relacji.

Materiał reklamowy