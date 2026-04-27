"Panna młoda": streszczenie odcinka 86

W ostatnim czasie w serialu "Panna młoda" działo się naprawdę sporo, a atmosfera w rezydencji stawała się coraz bardziej gęsta. Hancer zdecydowała się na odwiedziny u Beyzy i to właśnie wtedy poznała prawdę o jej ciąży, co postawiło młodą kobietę w wyjątkowo skomplikowanym położeniu. W tym samym czasie Derya zaczęła nabierać przekonania, że Cemil planował ją zostawić i definitywnie od niej odejść. Gdy Hancer wyjawiła Cihanowi szczegóły swojej wizyty, mężczyzna został wreszcie zmuszony do konfrontacji z trudnymi faktami. Ostatecznie Cihan poinformował matkę o stanie błogosławionym Beyzy, na co Mukadder zareagowała ogromną i nieskrywaną radością. Sprawdźmy zatem, co przyniesie kolejny odcinek.

Kalina jeszcze długo będzie mieszać w "Na Wspólnej"? Kasia Gałązka odsłania kulisy | WYWIAD ESKA

"Panna młoda" odc. 86 - streszczenie

W najnowszym odcinku serialu "Panna młoda" Derya zaczyna mieć coraz większe wątpliwości co do uczciwości Cemila. Kobieta bacznie obserwuje każdy jego ruch, starając się potwierdzić swoje narastające podejrzenia. W tym samym czasie Melih postanawia pomóc Sinem i zabiera ją na pierwszą lekcję jazdy samochodem, aby dziewczyna poczuła się pewniej za kierownicą. Cała rodzina jest postawiona na nogi z powodu zniknięcia Beyzy, a intensywne poszukiwania trwają w najlepsze. Okazuje się jednak, że Hancer ukrywa przed Cihanem ważną informację i potajemnie widuje się z zaginioną kobietą.

"Panna młoda" odc. 86 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Serial cieszy się dużą popularnością i przyciąga przed ekrany osoby zainteresowane codziennymi losami Hancer i Cihana. Aby nie przegapić najnowszych wydarzeń z życia mieszkańców rezydencji, warto zarezerwować sobie czas późnym popołudniem. Perypetie i trudne wybory bohaterów można śledzić w telewizji kilka razy w tygodniu na antenie publicznego nadawcy. Odcinek numer 86 zostanie wyemitowany 2 maja 2026 roku. Transmisja rozpocznie się o godzinie 17:20 na kanale TVP2.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

"Panna młoda" to wciągająca turecka produkcja, w której śledzimy losy młodej Hancer, zmuszonej do zawarcia małżeństwa z rozsądku. Dziewczyna zgadza się na układ z bogatą rodziną Develioglu tylko po to, by pokryć koszty leczenia swojego chorego brata. Choć początki w nowym domu były wyjątkowo trudne, między nią a Cihanem niespodziewanie zaczęło rodzić się szczere uczucie. Produkcja jest pełna rodzinnych tajemnic oraz walki o własne szczęście wbrew surowym zasadom panującym w rezydencji. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker, Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)