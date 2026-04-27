Cel na Karolinę i Rafała na "Farmie"? Idą zmiany

Zagrożenie dla Karoliny i Rafała?

Do tej pory małżeństwo czuło się dość pewnie, jednak w programie sytuacja jest wyjątkowo dynamiczna. Nowe porozumienia między uczestnikami i rosnąca podejrzliwość sprawiają, że nawet dotychczasowe przyjaźnie nie dają gwarancji bezpieczeństwa.

Kolejny dzień rozpocznie się od pozornego spokoju, który dla niektórych okaże się bardzo stresujący. Uczestnicy zaczną analizować ostatnie wydarzenia, a jeden z nich boleśnie odczuje kruchość zawartych paktów. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że wciąż nie wiadomo, kto oddał głos przeciwko Henrykowi, co potęguje ogólną nieufność.

Gorąca atmosfera podczas Rady Farmy

Na zbliżającej się Radzie Farmy na pewno nie zabraknie ogromnych emocji. Uczestnicy ostro podsumują rządy aktualnego Farmera Tygodnia, a wzajemne oskarżenia jeszcze bardziej pogłębią konflikty w grupie. Oliwy do ognia doleje odczytanie listu pożegnalnego od wyeliminowanego gracza, którego treść może mocno zaskoczyć pozostałych w gospodarstwie.

Najważniejsza decyzja jest jednak wciąż przed nimi. Nowy Farmer Tygodnia, posiadający do dyspozycji aż dwa jokery, musi wytypować pierwszego uczestnika do pojedynku. Ten krok z pewnością wywoła lawinę nieprzewidzianych zdarzeń i zmusi każdego do walki o przetrwanie na własną rękę.

W tej napiętej atmosferze słowa o uderzeniu w Karolinę i Rafała nabierają realnych kształtów. Jeśli rzeczywiście ktoś knuje przeciwko nim intrygę, para może wkrótce stanąć przed największym wyzwaniem od momentu wejścia do programu.