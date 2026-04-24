Dziedzictwo, odcinek 902: Ostra zemsta Nany na Cansel! Tak załatwi bratową Poyraza - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 902 - poniedziałek, 27.04.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 902 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana i Yusuf ostatecznie zostaną w domu Poyraza, gdy Trucizna upozoruje odebranie sobie życia. Syn Cennet domyśli się podstępu i sprowadzi ich z powrotem, gdzie Maryam obieca odpłacić się za ich pomoc, pomagać im w domu i znaleźć sobie pracę, którą szybko zaoferuje jej Cansel w swoim salonie fryzjerskim.

W 902 odcinku serialu "Dziedzictwo" Maryam przyjmie propozycję siostry Poyraza, choć będzie przekonana, że tak naprawdę coś knuje. I wcale się nie pomyli, bo w pracy nie będzie mieć łatwego życia. Cansel obrzuci ją najgorszą robotą, a przy okazji zrobi wszystko, aby na każdym kroku ją poniżyć. Ale Nana dzielnie to zniesie i nie da jej się złamać, gdyż zda sobie sprawę, że kobiecie właśnie o to chodzi.

Tak Cansel spróbuje ostatecznie upokorzyć Nanę w 902 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Ale w 902 odcinku serialu "Dziedzictwo" i Cansel nie odpuści. Do tego stopnia, że postanowi zrobić z Nany swojego sługę i każe jej zająć się jej stopami, aby już do reszty ją upokorzyć. Jednak tym razem to jej się już nie uda, bo w końcu i Maryam pokaże jej pazurki!

- Przez te wszystkie wydarzenia kompletnie zaniedbałam siebie.. Moje nogi zamieniły się w kopyta. Czas, żebyś się nimi zajęła - poleci jej Cansel.

- Wiem, co próbujesz zrobić... Ale to na mnie nie zadziała. Przeszłam przez zbyt wiele, by cokolwiek mogło mnie złamać. Przetrwałam gorsze rzeczy, żeby utrzymać Yusufa przy życiu. Twoje gierki to dla mnie nic - zapowie jej otwarcie Nana, po czym w 902 odcinku serialu "Dziedzictwo" szybko i boleśnie jej to zademonstruje.

Maryam przechytrzy bratową Poyraza w 902 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W 902 odcinku serialu "Dziedzictwo" Cansel wygodnie się rozsiądzie, w czasie, gdy Nana zacznie szykować wszystko do jej zabiegu. W pewnym momencie sięgnie po czajnik z bardzo gorącą wodą, po czym zacznie ją lać na stopy szefowej, czym ją poparzy!

- Sprawdź, czy temperatura ci odpowiada - poprosi ją Maryam.

- Wystarczy... Nie mam już ochoty na ten zabieg - powie poparzona Cansel, która natychmiast zabierze nogi i wstanie.

A Nana w 902 odcinku serialu "Dziedzictwo" spojrzy na nią triumfalnym spojrzeniem, bo zemsta będzie dla niej naprawdę słodka. Tym bardziej, że pokaże Cansel, iż naprawdę nie warto z nią zadzierać. A skoro bratowa Poyraza już ją zacznie, to będzie musiała liczyć się z konsekwencjami, bo to wcale nie będzie koniec!

