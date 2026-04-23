Dziedzictwo, odcinek 899: Bolesne pożegnanie Nany i Poyraza! Będzie musiała odejść - ZDJĘCIA

W 899 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana będzie musiała odejść z domu Cennet, w którym matka Poyraza nie będzie jej już miło widzieć. Wszystko przez kolejną intrygę Cansel, która nagada jej głupot, że mieszkańcy już plotkują o jej synu i Maryam, mieszkających ze sobą pod jednym dachem bez ślubu, co oczywiście będzie kłamstwem, bo nikt tak nie będzie mówił. Ale synowa kobiety postara się, aby było inaczej i na dowód tego pokaże nawet zdjęcia, które sama zrobi.

W tej sytuacji w 899 odcinku serialu "Dziedzictwo" Cennet nie będzie miała wyboru, jak tylko pozbyć się Nany i Yusufa ze swojego domu. Oczywiście, Cansel będzie świadoma tego, że to do tego doprowadzi, dlatego specjalnie ją okłamie, gdy dowie się, że Maryam wcale nie jest bogata, przez co i ona na tym nie skorzysta.

Tak będą wyglądały ostatnie chwile Nany i Poyraza w 899 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W 899 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana postanowi wypełnić wolę Cennet i opuścić jej dom wraz z Yusufem. Mimo tego, że chłopiec pokocha Poyraza jak ojca i ogromnie będzie chciał u niego zostać. Ale Maryam będzie wiedziała, że już nie są tam mile widziani i muszą odejść. Choć tak naprawdę sama będzie wolała zostać. Zwłaszcza, z uwagi na chłopca.

Ale w 899 odcinku serialu "Dziedzictwo" Cennet nie da jej takiej możliwości, przez co chociaż na zakończenie pobytu w ich domu Nana postanowi uszczęśliwić Yusufa i przyprowadzi go do warsztatu Poyraza, aby mógł spędzić z nim ostatnie chwile. Jednak i ona w ni zostanie, gdyż także zdecyduje się odwdzięczyć mężczyźnie za okazaną im pomoc i uratowanie z rąk Trucizny.

Poyraz nie zdoła zatrzymać Nany w 899 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W 899 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana przytarga do warsztatu Poyraza zakupy i kuchenkę, aby przygotować jego ulubione danie. Całą trójka zasiądzie do wspólnej kolacji, po czym Yusuf wyjdzie się pobawić, a Poyraz za wszelką cenę zacznie przekonywać Nanę do zmiany zdania. Szczególnie, że także nie będzie chciał ich stracić. Ale Maryam pozostanie nieugięta, choć oczywiście wcale nie przyjdzie jej to łatwo.

- Zostańcie... Nie wiem skąd ta nagła decyzja. Czy ktoś powiedział ci coś przykrego? Ktokolwiek to był, choćby i moja mama, nie przejmuj się. Yusuf jest tu szczęśliwy i bezpieczny. Czy jest coś ważniejszego? Zostańcie - spróbuje przekonać ją Poyraz.

- Wyjedziemy. Ale nie zapomnijmy o tobie - oznajmi mu Nana.

- Ani ja o was - odwzajemnieni jej się mężczyzna.

Do tego stopnia, że w 899 odcinku serialu "Dziedzictwo" postanowi czym prędzej zakończyć ich wspólną kolację, aby się nie rozpłakać. Zwłaszcza, że już w jej oczach pojawią się łzy, tak samo, jak i u Poyraza, bo tak naprawdę oboje nie będą chcieli się rozstawać. Jednak nie będą mieli innego wyjścia, z czego i mężczyzna w końcu zda sobie sprawę, gdy nie zdoła jej zatrzymać.

Ale mimo tego postanowi zadbać o nią i Yusufa i na pożegnanie wręczy jej kopertę z pieniędzmi, aby mieli coś na start. I choć oczywiście Nana nie będzie chciała jej przyjąć, to tym razem on nie odpuści, w efekcie czego Maryam ostatecznie ją przyjmie. Jednak równocześnie zapowie, że ją odda, a to będzie oznaczało, że jeszcze się spotkają!

- Posprzątajmy tu i wracajmy. Jutro trzeba wcześnie wstać - powie Maryam.

- Dziękuję za ziemniaki - powie Poyraz, po czym wręczy jej kopertę i doda - Weź to. Wystarczy na trochę.

- Nie mogę - uzna Nana.

- Nie czas unosić się dumą. To pożyczka. Wiem, że inaczej nie przyjmiesz pieniędzy... Weź. Proszę - poprosi ją mężczyzna, w związku z czym Maryam w końcu się ugnie - Wszystko ci oddam!

- Oddasz - powtórzy za nią Poyraz.

