"Stamtąd". Ile odcinków liczy 4. sezon i kiedy premiera finału? (ROZPISKA)

"Stamtąd" powraca z kolejnymi pytaniami, ale na odpowiedzi jeszcze trochę sobie poczekamy - potwierdzono, że czwarty sezon, który zadebiutował w HBO Max w poniedziałek 20 kwietnia, nie jest ostatnim. Ile odcinków liczy i co się w nim wydarzy?

"Stamtąd" - o 4. sezonie

Twórcy obiecują, że czwarty sezon "Stamtąd" sprawi, że w miasteczku otworzą się drzwi, które według wielu mieszkańców powinny zostać zamknięte na zawsze. W nowych odcinkach mieszkańcy są coraz bliżej odkrycia prawdy o miejscu w którym mieszkają. Szukanie kolejnych odpowiedzi i wskazówek staje się coraz bardziej przerażające. Kim jest mężczyzna ubrany na żółto i czego chce? Czy objawienie Jade’a i Tabithy będzie kluczem do powrotu do domu? Jak długo Boyd będzie w stanie utrzymać miasteczko w ryzach, mimo tego, że jego ciało i umysł nie działają już tak jak dawniej? Jaką rolę w zbliżających się wydarzeniach odegrają Ci, którzy zamieszkali w tym przeklętym miejscu najpóźniej?

"Stamtąd", 4. sezon - obsada

W czwartym sezonie "Stamtąd" występują: Harold Perrineau, Catalina Sandino Moreno, Hannah Cheramy, Simon Webster, Ricky He, Chloe Van Landschoot, Corteon Moore, Pegah Ghafoori, David Alpay, Elizabeth Saunders, Avery Konrad, Scott McCord, Nathan D. Simmons, Kaelen Ohm, Angela Moore, A.J. Simmons, Julia Doyle, Robert Joy oraz Samantha Brown.

"Stamtąd", 4. sezon - ile odcinków liczy nowa seria i kiedy finał? (harmonogram premier)

Czwarty sezon "Stamtąd" ukazuje się w poniedziałki i liczy łącznie dziesięć odcinków. Pierwszy zadebiutował w serwisie HBO Max w poniedziałek 20 kwietnia, a ostatni obejrzymy pod koniec czerwca. Dokładny harmonogram premier odcinków prezentuje się następująco:

"Stamtąd" 4. sezon, 1. odcinek - premiera 20 kwietnia,

"Stamtąd" 4. sezon, 2. odcinek - premiera 27 kwietnia,

"Stamtąd" 4. sezon, 3. odcinek - premiera 4 maja,

"Stamtąd" 4. sezon, 4. odcinek - premiera 11 maja,

"Stamtąd" 4. sezon, 5. odcinek - premiera 18 maja,

"Stamtąd" 4. sezon, 6. odcinek - premiera 1 czerwca,

"Stamtąd" 4. sezon, 7. odcinek - premiera 8 czerwca,

"Stamtąd" 4. sezon, 8. odcinek - premiera 15 czerwca,

"Stamtąd" 4. sezon, 9. odcinek - premiera 22 czerwca,

"Stamtąd" 4. sezon, 10. odcinek - premiera 29 czerwca.