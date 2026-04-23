Matura 2026. Kiedy zakończenie roku szkolnego maturzystów?

Kiedy koniec roku szkolnego maturzystów 2026?
Zgodnie z przyjętym kalendarzem roku szkolnego, zakończenie roku dla maturzystów odbędzie się w piątek 24 kwietnia 2026 roku. To standardowy termin wynikający z organizacji egzaminów maturalnych, które ruszają kilka dni później.
Kiedy wystawienie ocen dla maturzystów?
Oceny końcowe dla uczniów klas maturalnych są wystawiane wcześniej niż w pozostałych klasach. W praktyce oznacza to, że:
- nauczyciele wystawiają oceny zazwyczaj na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego,
- w wielu szkołach dzieje się to około 17–20 kwietnia 2026 roku,
- dokładny termin ustala dyrekcja szkoły.
Matura 2026 – najważniejsze terminy
Z dokumentu CKE wynika, że egzamin maturalny w 2026 roku odbędzie się według jasno określonego harmonogramu:
- część pisemna rozpocznie się 4 maja 2026 r. (język polski)
- egzaminy potrwają przez cały maj
- część ustna będzie przeprowadzana od 7 do 30 maja (z przerwami)
- termin dodatkowy zaplanowano na czerwiec 2026 r.
- wyniki matur zostaną ogłoszone 8 lipca 2026 r.
Dlaczego maturzyści kończą szkołę wcześniej?
Wcześniejsze zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych ma umożliwić uczniom:
- przygotowanie się do egzaminów
- uporządkowanie formalności związanych z maturą
- udział w egzaminach ustnych i pisemnych bez kolizji z lekcjami