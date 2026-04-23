Matura 2026. Kiedy zakończenie roku szkolnego maturzystów?

Jacek Chlewicki
2026-04-23 13:34

Maturzyści w 2026 roku zakończą rok szkolny wcześniej niż pozostali uczniowie, co ma bezpośredni związek z harmonogramem egzaminów maturalnych. Zgodnie z oficjalnym komunikatem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, egzaminy rozpoczną się już na początku maja, dlatego zakończenie zajęć dydaktycznych dla klas maturalnych przypada tradycyjnie na koniec kwietnia.

Matura 2025

i

Autor: PIOTR GRZYBOWSKI/SUPER EXPRESS

Kiedy koniec roku szkolnego maturzystów 2026?

Zgodnie z przyjętym kalendarzem roku szkolnego, zakończenie roku dla maturzystów odbędzie się w piątek 24 kwietnia 2026 roku. To standardowy termin wynikający z organizacji egzaminów maturalnych, które ruszają kilka dni później.

Kiedy wystawienie ocen dla maturzystów?

Oceny końcowe dla uczniów klas maturalnych są wystawiane wcześniej niż w pozostałych klasach. W praktyce oznacza to, że:

  • nauczyciele wystawiają oceny zazwyczaj na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego,
  • w wielu szkołach dzieje się to około 17–20 kwietnia 2026 roku,
  • dokładny termin ustala dyrekcja szkoły.

Matura 2026 – najważniejsze terminy

Z dokumentu CKE wynika, że egzamin maturalny w 2026 roku odbędzie się według jasno określonego harmonogramu:

  • część pisemna rozpocznie się 4 maja 2026 r. (język polski)
  • egzaminy potrwają przez cały maj
  • część ustna będzie przeprowadzana od 7 do 30 maja (z przerwami)
  • termin dodatkowy zaplanowano na czerwiec 2026 r.
  • wyniki matur zostaną ogłoszone 8 lipca 2026 r.

Dlaczego maturzyści kończą szkołę wcześniej?

Wcześniejsze zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych ma umożliwić uczniom:

  • przygotowanie się do egzaminów
  • uporządkowanie formalności związanych z maturą
  • udział w egzaminach ustnych i pisemnych bez kolizji z lekcjami
Galeria zdjęć 14
matura